Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов
Киев • УНН
Золотые часы Джона Джейкоба Астора IV, найденные вместе с его телом после гибели "Титаника", были проданы на аукционе за рекордные $1,485 млн, установив новый мировой рекорд для памятных вещей Титаника.
Золотые часы самого богатого пассажира на борту "Титаника" Джона Джейкоба Астора IV продали на аукционе за рекордные 1,485 миллиона долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Как пишет издание, часы продали на аукционе в десять раз дороже ожидаемой цены в 126-190 тысяч долларов.
По словам директора аукционного дома Henry Aldridge and Son Эндрю Олдриджа, цена, по которой продали часы, установила "новый мировой рекорд среди памятных вещей "Титаника".
По данным аукционного дома, часы были среди личных вещей, найденных вместе с телом Астора после затопления "Титаника". Джон Астор также имел при себе золотые запонки, кольцо с бриллиантом, деньги и карманную книжку. Эти вещи впоследствии отправили его сыну Винсенту Астору, который привел часы в порядок.
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Часы были одним из самых выдающихся предметов, предложенных накануне в Henry Aldridge and Son в английском городе Уилтшире. Среди таких вещей были и чемодан, в котором лежала скрипка, на которой играл руководитель судового оркестра во время затопления "Титаника", и карманная книжка, документирующая расписание путешествий корабля.
Дополнение
По словам аукциониста Эндрю Олдриджа, Астор считался одним из самых богатых людей в мире на момент крушения "Титаника" с состоянием около 87 миллионов долларов, что эквивалентно нескольким миллиардам долларов США сегодня.
Известно, что жена погибшего 15 апреля 1912 года бизнесмена выжила, а тело ее мужа достали недалеко от места затопления корабля.
Напомним
Могила на кладбище Вествуд-Виллидж, рядом с местами упокоения Мэрилин Монро и Хью Хефнера, была продана на аукционе за 195 000 долларов технологическому инвестору.
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