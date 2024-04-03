Одну из древнейших книг ожидают продать на аукционе за более чем 2,6 миллиона долларов
Киев • УНН
Одна из древнейших христианских книг, Кодекс Кросби-Шоена, датированный примерно 250-350 годами нашей эры, содержащий Первое послание Петра и Книгу пророка Ионы, оценивается в 2,6-3,8 миллиона долларов на аукционе Christie's в Лондоне в июне этого года.
Книга из Египта, которая написана на заре христианства и считается одной из древнейших существующих книг, в июне будет выставлена на аукцион в Лондоне, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным Christie's, Кодекс Кросби-Шоена, написанный на коптском языке на папирусе около 250-350 гг. нашей эры и созданный в одном из первых христианских монастырей, оценивается в 2,6-3,8 миллиона долларов.
"Это именно тот период, тот переходный период, когда свиток папируса начинает превращаться в форму кодекса, - сказал Эухенио Донадони, старший специалист Christie's по рукописям Средневековья и Возрождения. - Итак, книги, какими мы их знаем сегодня. И то, что мы имеем в этой книге, - это самые ранние известные тексты двух книг Библии".
104 страницы (52 письма) были написаны одним писцом в течение 40 лет в монастыре в Верхнем Египте и сохраняются за оргстеклом. Кодекс содержит первое послание Петра и Книгу Ионы.
Донадони объяснил ее сохранность засушливым климатом Египта, добавив, что по сей день сохранилось лишь несколько книг III и IV веков.
"Все основные находки христианских рукописей, которые мы имели в 20-м веке и в конце 19-го века, сосредоточены в Египте в именно этих климатических условиях", - сказал он.
Кодекс выставляется на Christie's в Нью-Йорке со 2 по 9 апреля, а 11 июня он будет продан на аукционе в Лондоне.
Дополнение
Кодекс был обнаружен в Египте в 1950-х годах и приобретен Университетом Миссисипи, где он оставался до 1981 года. Норвежский коллекционер рукописей доктор Мартин Шоен приобрел его в 1988 году и сейчас продает его с аукциона вместе с некоторыми другими экспонатами из своей коллекции Шоена, одной из крупнейших частных коллекций рукописей в мире.
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Одна из древнейших христианских книг, Кодекс Кросби-Шоена, датированный примерно 250-350 годами нашей эры, содержащий Первое послание Петра и Книгу пророка Ионы, оценивается в 2,6-3,8 миллиона долларов на аукционе Christie's в Лондоне в июне этого года.
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