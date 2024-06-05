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Найдорожча іграшка у світі: фігурку із "Зоряних воєн" продали за рекордні 525 тисяч доларів

Найдорожча іграшка у світі: фігурку із "Зоряних воєн" продали за рекордні 525 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 113396 перегляди

Надзвичайно рідкісна фігурка Боба Фетта з "Зоряних воєн" стала найдорожчою іграшкою в світі після того, як була продана на аукціоні за рекордні 525 000 доларів.

Вкрай рідкісна фігурка Боба Фетта із "Зоряних воєн" стала найдорожчою іграшкою у світі після того, як її продали за рекордні 525 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє із посиланням на Sky News.

Деталі

Іграшка, одна з усього лише двох, що збереглися до наших днів, обійшла найдорожчу іграшку в світі - єдину в своєму роді Барбі з діамантом в один карат, яка була продана за 302 тисяч доларів в 2010 році.

Аукціон Heritage Auctions повідомив, що ціна фігурки більш ніж удвічі перевищила рекорд найдорожчої фігурки із "Зоряних воєн", проданої на аукціоні, який раніше належав ракеті Боба Фетта, проданій за 236 тисяч доларів у 2022 році.

Модель була створена компанією Kenner 1979 року за мотивами персонажа, який мав з'явитися у фільмі "Імперія завдає удару у відповідь" наступного року.

Іграшку, оснащену "ракетним ранцем", не продавали в магазинах, і її мали надіслати безоплатно кожному, хто міг довести, що купив чотири інші фігурки із "Зоряних воєн".

Однак іграшку з ракетою так і не відправили після того, як стало відомо, що іграшки конкурента Mattel - Battlestar Galactica, що стріляють ракетами, стали небезпечними для життя.

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Натомість, коли фігурку доставили, ракету приклеїли на місце, а в записці для покупців пояснювалося наступне: "Пускова установка була видалена з продукту з міркувань безпеки".

Зазначається, що було створено близько 100 прототипів, але ця фігурка - одна з двох, розфарбованих вручну. Вона збереглась після того, як "була врятована з коробки з викинутими іграшками, яку співробітники забрали додому".

Аукціон Star Wars Signature приніс 1 662 000 доларів  зібравши понад 1 500 учасників.

На аукціоні було представлено другу фігурку Боба Фетта, світловий меч Скайуокера і третю чернетку сценарію Джорджа Лукаса до першого фільму.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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