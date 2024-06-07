россияне ударили по Константиновке Донецкой области: возникли пожары

Российские войска утром 7 июня нанесли авиационный удар по Константиновке Донецкой области. В результате вражеской атаки возникло два пожара, в том числе в трехэтажном доме. Чрезвычайники спасли маломобильного мужчину, который находился в одной из квартир. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным ГСЧС, в результате вражеского авиаудара по Константиновке возникло два пожара по разным адресам. Загорелись хозяйственные постройки и балкон на 3 этаже трехэтажки.

В одной из квартир находился маломобильный мужчина. Пожарные освободили доступ к его жилью и вывели пострадавшего в безопасное место.

Спасатели ликвидировали пожар общей площадью 200 кв. м.

Всего в результате обстрела повреждены 4 многоэтажки и административное здание.

К счастью, никто не погиб.

россияне за сутки убили одного жителя Донецкой области и ранили четырех