росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині: виникли пожежі
Київ • УНН
російські війська завдали авіаудару по Костянтинівці Донецької області, внаслідок чого виникли пожежі в будівлях, в тому числі в триповерхівці.
Російські війська вранці 7 червня завдали авіаційного удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок ворожої атаки виникло дві пожежі, зокрема в триповерховому будинку. Назвичайники врятували маломобільного чоловіка, який перебував в одній із квартир. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
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За даними ДСНС, внаслідок ворожого авіаудару по Костянтинівці виникло дві пожежі за різними адресами. Загорілися господарчі споруди та балкон на 3 поверсі триповерхівки.
В одній із квартир перебував маломобільний чоловік. Вогнеборці звільнили доступ до його житла та вивели постраждалого в безпечне місце.
Рятувальники ліквідували пожежу загальною площею 200 кв.м.
Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено 4 багатоповерхівки та адміністративна будівля.
На щастя, ніхто не загинув.
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