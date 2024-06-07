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росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині: виникли пожежі

Київ • УНН

 • 16701 перегляди

російські війська завдали авіаудару по Костянтинівці Донецької області, внаслідок чого виникли пожежі в будівлях, в тому числі в триповерхівці.

Російські війська вранці 7 червня завдали авіаційного удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок ворожої атаки виникло дві пожежі, зокрема в триповерховому будинку. Назвичайники врятували маломобільного чоловіка, який перебував в одній із квартир. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними ДСНС, внаслідок ворожого авіаудару по Костянтинівці виникло дві пожежі за різними адресами. Загорілися господарчі споруди та балкон на 3 поверсі триповерхівки.

В одній із квартир перебував маломобільний чоловік. Вогнеборці звільнили доступ до його житла та вивели постраждалого в безпечне місце.

Рятувальники ліквідували пожежу загальною площею 200 кв.м.

Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено 4 багатоповерхівки та адміністративна будівля.

На щастя, ніхто не загинув.

росіяни за добу вбили одного жителя Донеччини та поранили чотирьох07.06.24, 08:53 • 25291 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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