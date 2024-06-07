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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минмолодежьспорта заявили, что к ВСУ присоединилось более 3 тыс. спортсменов и тренеров, около 470 из них - погибли

В Минмолодежьспорта заявили, что к ВСУ присоединилось более 3 тыс. спортсменов и тренеров, около 470 из них - погибли

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 17:10  •  1749 просмотра

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С начала войны более 3000 украинских спортсменов и тренеров вступили в ряды Вооруженных сил, около 470 из них погибли в боевых действиях.

С первых дней войны к рядам Вооруженных сил Украины присоединились более 3 тыс. спортсменов и тренеров. К сожалению, около 470 спортсменов и тренеров погибли. Об этом в эфире телемарафона рассказал врио министра молодежи и спорта Матвей бедный, передает УНН.

"Фактически с первых дней войны в ряды Вооруженных сил ушло более 3 тыс. наших спортсменов, тренеров. Большая часть ушла добровольно. К сожалению, около 470 уже унесла война", - сказал Бедный.

Напомним

Украинские спортсмены получили 78 лицензий на участие в Олимпийских играх во Франции, и 99 спортсменов примут участие.

Павел Башинский

Павел Башинский

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