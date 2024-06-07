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У Мінмолодьспорту заявили, що до ЗСУ приєдналося понад 3 тис. спортсменів та тренерів, близько 470 з них - загинули

Київ • УНН

 • 20692 перегляди

З початку війни понад 3000 українських спортсменів і тренерів вступили до лав Збройних сил, близько 470 з них загинули в бойових діях.

З перших днів війни до лав Збройних сил України приєдналися понад 3 тис. спортсменів та тренерів. На жаль, близько 470 спортсменів та тренерів загинули. Про це в ефірі телемарафону розповів тво. міністра молоді та спорту Матвій Бідний, передає УНН.

"Фактично з перших днів війни до лав Збройних сил пішло більше 3 тис. наших спортсменів, тренерів. Більша частина пішла добровільно. На жаль, близько 470 вже забрала війна", - сказав Бідний.

Нагадаємо

Українські спортсмени отримали 78 ліцензій на участь в Олімпійських іграх у Франції, і 99 спортсменів візьмуть участь.

Павло Башинський

Павло Башинський

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