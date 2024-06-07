Кабмин принял Нацстратегию для обеспечения качественного инклюзивного обучения

Кабинет министров Украины принял Национальную стратегию для обеспечения качественного инклюзивного обучения. В стратегии речь идет о внедрении единой и эффективной государственной системы для качественного инклюзивного обучения через, в частности, поддержку педагогов необходимыми ресурсами для эффективного инклюзивного обучения. Об этом УНН сообщает с ссылкой на правительственный портал.

Министерством образования и науки Украины разработана Национальная стратегия развития инклюзивного обучения на период до 2029 года и операционный план по ее реализации на 2024-2026 годы. 7 июня 2024 года акт поддержан на заседании Кабинета Министров - говорится в сообщении.

Сообщается, что цель национальной стратегии-создать условия для доступа к качественному образованию каждого соискателя в соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями.

Ключевой проблематикой на сегодня является недостаточно инклюзивная и безбарьерная образовательная среда, неравный доступ к качественному инклюзивному обучению в территориальных общинах, низкий уровень восприятия обществом многообразия человека - отмечается в сообщении.

В стратегии речь идет о внедрении единой и эффективной государственной системы для качественного инклюзивного обучения через:

индивидуализацию обучения с учетом способностей и потребностей каждого;

содействие социальной интеграции, терпимости и пониманию многообразия;

развитие потенциала соискателей для достижения максимальных результатов;

уменьшение дискриминации в образовательном процессе;

поддержку педагогов необходимыми ресурсами для эффективного инклюзивного обучения;

помощь органам местного самоуправления во внедрении политик инклюзии;

обеспечение гибкого перехода между учреждениями разных типов и уровней образования.

Отмечается, что реализация плана мероприятий предусматривает: совершенствование системы мониторинга, повышение качества услуг инклюзивно-ресурсных центров, создание инклюзивной среды в учебных заведениях, их ресурсное обеспечение и повышение компетентностей педагогов.

Также добавляется, что принятие национальной стратегии будет способствовать внедрению инклюзивного подхода и обеспечению равного доступа к качественному обучению в Украине в соответствии с лучшими практиками.

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