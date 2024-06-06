"Образовательный game changer": в Украине стартовало бета-тестирование приложения "Мрія"

В Украине стартовало бета-тестирование образовательного приложения "Мрія", сообщил в четверг вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

"Мрія" уже работает в 40 школах Украины - запустили бета-тест. "Мрія" станет важным инструментом для трансформации всех образовательных систем мира. И уже сегодня первые 40 школ по всей Украине начинают тестировать наш образовательный game changer - написал Федоров в Telegram.

По его словам, "самая первая задача - влюбить учителей и педагогов". "Учителя должны видеть в "Мрія" скорость, эффективность и собственное развитие. Во время тестирования они опробуют журналы, план дня, библиотеку контента, чаты с родителями и учениками - все в одном приложении. Меньше времени на рутину, больше - на развитие детей", - указал он.

"Родители с "Мрія" будут знать, что детям нравится и удается лучше всего, а где надо поддержка и внимание. Так глубже поймут, как помочь детям реализоваться в будущем", - сообщил Федоров.

Для детей в "Мрія", по его словам, "будет акцент на личном развитии - библиотека контента IT, искусственный интеллект, интересности от профессионалов, документ "Мрія ID", план дня и чаты". "Все, как у взрослых, только вместо встреч - уроки и достижения", - отметил чиновник.

"Наша задача - создать настолько удобный и популярный продукт, что школы будут конкурировать за скорость внедрения "Мрія". Спасибо Президенту за инициативу, видение и поддержку. "Мрія" станет доказательством, что мы способны на перемены", - подытожил Федоров.

Минцифры добавило, кто будет тестировать и как будет проходить бета-тест:

Кто будет тестировать "Мрія"?

школьники: "Мрія ID", учебные достижения, план дня, список заданий с дедлайнами, библиотека контента по интересам, чаты на базе Signal.

родители: достижения ребенка, расписание, оценки, домашние задания, библиотека рекомендуемого контента, чаты на базе Signal.

учителя: календарный план, расписание, журнал, домашние задания, библиотека контента для профессионального развития, чаты на базе Signal.

Бета-тест проходит в три этапа:

проверка функционала приложения-от авторизации и наполнения журнала до чатов, уведомлений и аналитики итоговых достижений. подготовка к учебному году - каждую школу посетят тренеры "Мрія", которые обучают учителей быстро и легко пользоваться приложением и вебверсией в работе. тестирование "Мрія" в реальных условиях - 40 школ впервые пройдут учебный год с "Мрія".

Правительство утвердило положение о функционировании образовательного приложения "Мрия"