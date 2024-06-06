"Образовательный game changer": в Украине стартовало бета-тестирование приложения "Мрія"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
  •  47516 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
  •  52707 просмотра

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  90498 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  84839 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  83090 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  63930 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  83724 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  84554 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
5 июня 2024, 12:42  •  120214 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
5 июня 2024, 11:37  •  116808 просмотра

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

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На оккупированной Донетчине захватчики разворовывают средства направленные на "восстановление региона" - Центр нацсопротивления

На оккупированной Донетчине захватчики разворовывают средства направленные на "восстановление региона" - Центр нацсопротивления

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Попала под вражеский обстрел: в Херсоне госпитализировали женщину

Попала под вражеский обстрел: в Херсоне госпитализировали женщину

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"Мы не уйдем": Байден провел параллели между "Днем Д" и Украиной

"Мы не уйдем": Байден провел параллели между "Днем Д" и Украиной

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"Мы не санкционируем удары по москве": Байден об использовании оружия США для ударов по территории рф

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В Одесской области у должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн гривен

В Одесской области у должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн гривен

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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
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Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу

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"Образовательный game changer": в Украине стартовало бета-тестирование приложения "Мрія"

Приложение "Мрія", которое меняет правила игры в сфере образования, запустили бета-тестом в 40 школах по всей Украине для учеников, родителей и учителей.

Общество •   •  7723 просмотра
"Образовательный game changer": в Украине стартовало бета-тестирование приложения "Мрія"

Министр энергетики послам ЕС: рф хочет полного блэкаута в Украине

Министр энергетики Украины предупредил послов ЕС, что цель россии-вызвать полное обесточивание Украины, и страна готовится к сложной ситуации зимой.

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Министр энергетики послам ЕС: рф хочет полного блэкаута в Украине

На оккупированной Донетчине захватчики разворовывают средства направленные на "восстановление региона" - Центр нацсопротивления

В оккупированной Донецкой области оккупационные российские власти продолжают присваивать средства, которые предназначены якобы для восстановления региона.

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На оккупированной Донетчине захватчики разворовывают средства направленные на "восстановление региона" - Центр нацсопротивления

Попала под вражеский обстрел: в Херсоне госпитализировали женщину

В больницу доставили жительницу Херсона, пострадавшую в результате российского обстрела. Женщина 1956 года рождения попала под вражеский удар вчера в обед.

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Попала под вражеский обстрел: в Херсоне госпитализировали женщину

"Мы не уйдем": Байден провел параллели между "Днем Д" и Украиной

В 80-ю годовщину "Дня Д" президент США Джо Байден провел параллели с Украиной.

Война •   •  9387 просмотра
"Мы не уйдем": Байден провел параллели между "Днем Д" и Украиной

"Мы не санкционируем удары по москве": Байден об использовании оружия США для ударов по территории рф

На фоне информации о том, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по рф, Джо Байден заявил, что Белый дом никогда не санкционирует ударов по Москве или кремлю.

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"Мы не санкционируем удары по москве": Байден об использовании оружия США для ударов по территории рф

В Одесской области у должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн гривен

Правоохранители сообщили о подозрении начальнику управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области и сотруднику этого же управления, которые за деньги обещали иностранному гражданину решить вопрос и остаться в Украине.

Криминал и ЧП •   •  8711 просмотра
В Одесской области у должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн гривен

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Мать самого молодого защитника "Азовстали" Назария Гринцевича сообщила, что из его могилы пропала игрушечная собака, которую купила сыну на свою первую зарплату. Полиция выясняет детали.

Общество •   •  47304 просмотра
Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект, запрещающий размещать на упаковке лекарств любую рекламу или рекламно-пропагандистскую информацию о лицах, которые не являются производителями.

Общество •   •  11166 просмотра
Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу

У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг

НАТО не видит непосредственной военной угрозы ни против одного из союзников, поскольку россия занята войной в Украине.

Война •   •  11753 просмотра
У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг