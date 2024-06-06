"Образовательный game changer": в Украине стартовало бета-тестирование приложения "Мрія"

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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуациюЭксклюзив
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Министр энергетики Украины предупредил послов ЕС, что цель россии-вызвать полное обесточивание Украины, и страна готовится к сложной ситуации зимой.
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Попала под вражеский обстрел: в Херсоне госпитализировали женщину
В больницу доставили жительницу Херсона, пострадавшую в результате российского обстрела. Женщина 1956 года рождения попала под вражеский удар вчера в обед.
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В 80-ю годовщину "Дня Д" президент США Джо Байден провел параллели с Украиной.
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В Одесской области у должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн гривен
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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
Мать самого молодого защитника "Азовстали" Назария Гринцевича сообщила, что из его могилы пропала игрушечная собака, которую купила сыну на свою первую зарплату. Полиция выясняет детали.
Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу
Верховная Рада приняла за основу законопроект, запрещающий размещать на упаковке лекарств любую рекламу или рекламно-пропагандистскую информацию о лицах, которые не являются производителями.
У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг
НАТО не видит непосредственной военной угрозы ни против одного из союзников, поскольку россия занята войной в Украине.