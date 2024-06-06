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"Освітній game changer": в Україні стартувало бета-тестування додатку "Мрія"

"Освітній game changer": в Україні стартувало бета-тестування додатку "Мрія"

Київ • УНН

 • 20959 перегляди

Додаток "Мрія", яка змінює правила гри в сфері освіти, запустили бета-тестом у 40 школах по всій Україні для учнів, батьків і вчителів.

В Україні стартувало бета-тестування освітнього додатку "Мрія", повідомив у четвер віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

"Мрія" вже працює в 40 школах України - запустили бета-тест. "Мрія" стане важливим інструментом для трансформації всіх освітніх систем світу. І вже сьогодні перші 40 шкіл по всій Україні починають тестувати наш освітній game changer

- написав Федоров у Telegram.

З його слів, "найперше завдання - закохати вчителів та педагогів". "Учителі мають бачити в "Мрії" швидкість, ефективність і власний розвиток. Під час тестування вони випробують журнали, план дня, бібліотеку контенту, чати з батьками та учнями - усе в одному застосунку. Менше часу на рутину, більше - на розвиток дітей", - вказав він.

"Батьки з "Мрією" знатимуть, що дітям подобається і вдається найкраще, а де треба підтримка й увага. Так глибше зрозуміють, як допомогти дітям реалізуватися в майбутньому", - повідомив Федоров.

Для дітей у "Мрії", з його слів, "буде акцент на особистому розвитку - бібліотека контенту про ІТ, штучний інтелект, цікавинки від професіоналів, документ "Мрія ID", план дня та чати". "Усе, як у дорослих, тільки замість зустрічей - уроки й досягнення", - зауважив урядовець.

"Наше завдання - створити настільки зручний і популярний продукт, що школи конкуруватимуть за швидкість упровадження "Мрії". Дякую Президенту за ініціативу, бачення та підтримку. "Мрія" стане доказом, що ми здатні на зміни", - підсумував Федоров.

Мінцифри додало, хто тестуватиме і як проходитиме бета-тест:

Хто тестуватиме "Мрію"?

  • школярі: "Мрія ID", навчальні досягнення, план дня, список завдань з дедлайнами, бібліотека контенту за інтересами, чати на базі Signal. 
  • батьки: досягнення дитини, розклад, оцінки, домашні завдання, бібліотека рекомендованого контенту, чати на базі Signal. 
  • учителі: календарний план, розклад, журнал, домашні завдання, бібліотека контенту для професійного розвитку, чати на базі Signal.

Бета-тест відбувається в три етапи:

  1. перевірка функціоналу застосунку - від авторизації та наповнення журналу до чатів, сповіщень та аналітики підсумкових досягнень. 
  2. підготовка до навчального року - кожну школу відвідають тренери "Мрії", які навчать вчителів швидко й легко користуватися застосунком та вебверсією в роботі. 
  3. тестування "Мрії" в реальних умовах - 40 шкіл уперше пройдуть навчальний рік з "Мрією".

Уряд затвердив положення про функціонування освітнього застосунку “Мрія”16.02.24, 16:14 • 19588 переглядiв

Юлія Шрамко

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