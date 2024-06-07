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Кабмін ухвалив Нацстратегію для забезпечення якісного інклюзивного навчання

Кабмін ухвалив Нацстратегію для забезпечення якісного інклюзивного навчання

Київ • УНН

 • 17555 перегляди

Кабінет міністрів прийняв Національну стратегію, спрямовану на створення умов для доступу до якісної інклюзивної освіти для всіх учнів за допомогою індивідуального навчання, сприяння соціальній інтеграції, розвитку потенціалу учнів, зниження дискримінації, підтримки вчителів, надання допомоги місцевим органам влади та забезпечення гнучкого переходу між навчальними закладами.

Кабінет міністрів України ухвалив Національну стратегію для забезпечення якісного інклюзивного навчання. У стратегії йдеться про впровадження єдиної та ефективної державної системи для якісного інклюзивного навчання через, зокрема, підтримку педагогів необхідними ресурсами для ефективного інклюзивного навчання. Про це УНН повідомляє з посиланням на урядовий портал.

Міністерством освіти і науки України розроблено Національну стратегію розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року та операційний план з її реалізації на 2024–2026 роки. 7 червня 2024 року акт підтримано на засіданні Кабінету Міністрів

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що мета Національної стратегії — створити умови для доступу до якісної освіти кожного здобувача відповідно до його індивідуальних потреб та можливостей.

Ключовою проблематикою на сьогодні є недостатньо інклюзивне та безбар'єрне освітнє середовище, нерівний доступ до якісного інклюзивного навчання в територіальних громадах, низький рівень сприйняття суспільством багатоманітності людини

- зазначається в повідомленні.

У стратегії йдеться про впровадження єдиної та ефективної державної системи для якісного інклюзивного навчання через:

  • індивідуалізацію навчання з урахуванням здібностей і потреб кожного;
  • сприяння соціальній інтеграції, толерантності та розуміння багатоманітності;
  • розвиток потенціалу здобувачів для досягнення максимальних результатів;
  • зменшення дискримінації в освітньому процесі;
  • підтримку педагогів необхідними ресурсами для ефективного інклюзивного навчання;
  • допомогу органам місцевого самоврядування у запровадженні політик інклюзії;
  • забезпечення гнучкого переходу між закладами різних типів і рівнів освіти.

Зазначається, що реалізація плану заходів передбачає: вдосконалення системи моніторингу, підвищення якості послуг інклюзивно-ресурсних центрів, створення інклюзивного середовища у закладах освіти, їхнє ресурсне забезпечення та підвищення компетентностей педагогів.

Також додається, що ухвалення Національної стратегії сприятиме впровадженню інклюзивного підходу та забезпеченню рівного доступу до якісного навчання в Україні відповідно до найкращих практик.

"Освітній game changer": в Україні стартувало бета-тестування додатку "Мрія"06.06.24, 15:54 • 20958 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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