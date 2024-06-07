Украина - выгодный рынок для инвестиций: Зеленский встретился с руководителями ведущих французских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита во Францию провел встречу с руководителями ведущих французских компаний в области энергетики, машиностроения и электрооборудования, телекоммуникаций, строительства и финансово-банковского сектора, передает УНН со ссылкой на ОП.

"Даже в сложных условиях войны украинская экономика находит пути для развития и роста, адаптируясь к новым обстоятельствам. Украина-выгодный рынок для французских инвестиций, и новые проекты можно начинать уже сейчас", – подчеркнул Глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил те французские компании, которые не только продолжают работать в Украине, но и развивают свой бизнес и осуществляют новые инвестиции уже сейчас.

Президент также подтвердил настроенность нашей страны вместе с французским правительством создавать благоприятные условия для инвесторов, в частности за счет системы государственных гарантий, механизмов кредитования и страхования инвестиций.

Оборонные потребности Украины и наращивание производства: Зеленский встретился с представителями французского ОПК