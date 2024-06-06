"Восход солнца на жатве": в следующем году выйдет пятая книга из серии "Голодные игры"
Киев • УНН
Пятая книга Сюзанны Коллинз из серии " Голодные игры "под названием" Восход солнца на жатве", действия которой которого разворачивается через 40 лет после "Баллады о певчих птицах и змеях" и за 24 года до выхода оригинальной трилогии, выйдет уже в марте следующего года.
Весной 2025 года выйдет уже пятая книга из серии "Голодные игры" авторства Сюзанны Коллинз. Новый роман получил подзаголовок Sunrise on the Reaping ("Восход солнца на жатве"). Об этом пишет Associated Press, передает УНН.
Детали
Книга выйдет в свет уже 18 марта следующего года. Это будет очередной приквел истории, который расскажет о событиях 15"Голодных игр". Известно, что события будут разворачиваться через 40 лет после "Баллада о змеях и певчих птицах" и за 24 года до оригинальной трилогии.
Коллинз отмечает, что на этот раз затронула идеи пропаганды и силы людей, которые "контролируют нарративы".
На создание "Восхода солнца на жатве" меня вдохновила идея Дэвида Юма о безоговорочной покорности (...) Книга также позволит глубже погрузиться в использование пропаганды и власти
Дополнение
В издании добавили, что пока неизвестно получит ли эта книга экранизацию, как это было с предыдущими частями романа. фильмы серии собрали в прокате более трех миллиардов долларов, а также получили ряд наград.
Как известно, оригинальная трилогия романа выходила с 2008 по 2010 год, а приквел выпустили в 2020-м. В мире было продано более 100 миллионов копий книг.
Напомним
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"Восход солнца на жатве": в следующем году выйдет пятая книга из серии "Голодные игры"
Пятая книга Сюзанны Коллинз из серии " Голодные игры "под названием" Восход солнца на жатве", действия которой которого разворачивается через 40 лет после "Баллады о певчих птицах и змеях" и за 24 года до выхода оригинальной трилогии, выйдет уже в марте следующего года.
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