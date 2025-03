"Схід Сонця на жнивах": наступного року вийде п'ята книга із серії "Голодні ігри"

Навесні 2025 року вийде вже п'ята книга із серії "Голодні ігри" авторства Сюзанни Коллінз. Новий роман отримав підзаголовок Sunrise on the Reaping ("Схід сонця на жнивах"). Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Книга вийде у світ вже 18 березня наступного року. Це буде черговий приквел історії, який розповість про події 15 "Голодних ігор". Відомо, що події розгортатимуть через 40 років після пріквела "Балада про зміїв і співочих птахів" та за 24 роки до оригінальної трилогії.

Коллінз зазначає, що цього разу зачепила ідеї пропаганди та сили людей, які "контролюють наративи".

На створення "Сходу сонця на жнивах" мене надихнула ідея Девіда Юма про беззастережну підкореність (...) Книга також дозволить глибше зануритися в використання пропаганди та влади - заявила письменниця.

Доповнення

У виданні додали, що наразі невідомо чи отримає ця книга екранізацію, як це було з попередніми частинами роману. Фільми серії зібрали в прокаті понад три мільярди доларів, а також отримали низку нагород.

Як відомо, оригінальна трилогія роману виходила з 2008 по 2010 рік, а приквел випустили 2020-го. У світі було продано понад 100 мільйонів копій книг.

Нагадаємо

Netflix анонсував майбутній спін-офф популярного серіалу "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі в ролі Томмі Шелбі, який буде знятий за сценарієм творця серіалу Стівена Найта.