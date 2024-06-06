"Схід Сонця на жнивах": наступного року вийде п'ята книга із серії "Голодні ігри"

ukenru
10:47 • 5329 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 16807 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 30548 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 53400 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 68947 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111934 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135830 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138845 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240407 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171156 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
5.2 м/с
36 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 41673 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 19426 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 46954 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 25395 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 29792 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240409 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361311 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376662 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292069 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365070 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60104 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76729 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88118 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170664 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173238 перегляди
Актуальне
"Схід Сонця на жнивах": наступного року вийде п'ята книга із серії "Голодні ігри"

"Схід Сонця на жнивах": наступного року вийде п'ята книга із серії "Голодні ігри"

Київ • УНН

 • 109186 перегляди

П'ята книга Сюзанни Коллінз із серії "Голодні ігри" під назвою "Схід Сонця на жнивах", дії якої якого розгортається через 40 років після" Балади про співочих птахів і змій " і за 24 роки до виходу оригінальної трилогії, вийде вже у березні наступного року.

Навесні 2025 року вийде вже п'ята книга із серії "Голодні ігри" авторства Сюзанни Коллінз. Новий роман отримав підзаголовок Sunrise on the Reaping ("Схід сонця на жнивах"). Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Книга вийде у світ вже 18 березня наступного року. Це буде черговий приквел історії, який розповість про події  15 "Голодних ігор". Відомо, що події розгортатимуть через 40 років після пріквела "Балада про зміїв і співочих птахів" та за 24 роки до оригінальної трилогії.

Коллінз зазначає, що цього разу зачепила ідеї пропаганди та сили людей, які "контролюють наративи". 

На створення "Сходу сонця на жнивах" мене надихнула ідея Девіда Юма про беззастережну підкореність (...) Книга також дозволить глибше зануритися в використання пропаганди та влади 

- заявила письменниця.

Доповнення

У виданні додали, що наразі невідомо чи отримає ця книга екранізацію, як це було з попередніми частинами роману. Фільми серії зібрали в прокаті понад три мільярди доларів, а також отримали низку нагород.

Як відомо, оригінальна трилогія роману виходила з 2008 по 2010 рік, а приквел випустили 2020-го. У світі було продано понад 100 мільйонів копій книг.

Нагадаємо

Netflix анонсував майбутній спін-офф популярного серіалу "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі в ролі Томмі Шелбі, який буде знятий за сценарієм творця серіалу Стівена Найта.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

КультураУНН Lite
netflixNetflix
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37