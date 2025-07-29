Збитки бюджету у понад 660 млн грн: податкова викрила 7 великих мереж, що "дробили" бізнес
Київ • УНН
Державна податкова служба виявила сім торговельних мереж, які використовували схему "дроблення бізнесу" для ухилення від сплати податків. Це призвело до збитків бюджету на понад 668 мільйонів гривень, а матеріали передано до Бюро економічної безпеки України.
Державна податкова служба виявила сім торговельних мереж, які використовували схему "дроблення бізнесу" для ухилення від сплати податків. Збитки для бюджету — понад 668 млн грн. Про це передає УНН, із посиланням на ТГ-канал Державної податкової служби України.
Деталі
Сім торгових мереж, серед яких шість — з продажу побутової техніки та електроніки, і одна — з реалізації жіночого одягу та взуття, застосовували схему "дроблення бізнесу". Метою було зменшення податкового навантаження.
Юридичні особи штучно розподілили діяльність між 491 фізичним особою-підприємцем, які працюють за спрощеною системою оподаткування.
Загальний дохід цих ФОП — понад 4 мільярди гривень.
Попри формальну незалежність, аналітичні дослідження та перевірки ДПС виявили, що підприємці були пов’язані між собою.
- вони користувалися одними IP-адресами;
- мали спільні адреси реєстрації;
- працювали у тих самих торгових точках;
- діяли під єдиною торговою маркою;
- мали спільних працівників.
За ігри з дробленням великого бізнесу для ухилення від сплати податків доведеться відповідати. Бо це не оптимізація, а маніпуляція
Унаслідок застосування схеми бюджет недоотримав 668,5 млн гривень ПДВ. Всі матеріали передано до Бюро економічної безпеки України.
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