Збитки бюджету у понад 660 млн грн: податкова викрила 7 великих мереж, що "дробили" бізнес

Державна податкова служба виявила сім торговельних мереж, які використовували схему "дроблення бізнесу" для ухилення від сплати податків. Збитки для бюджету — понад 668 млн грн. Про це передає УНН, із посиланням на ТГ-канал Державної податкової служби України.

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Сім торгових мереж, серед яких шість — з продажу побутової техніки та електроніки, і одна — з реалізації жіночого одягу та взуття, застосовували схему "дроблення бізнесу". Метою було зменшення податкового навантаження.

Юридичні особи штучно розподілили діяльність між 491 фізичним особою-підприємцем, які працюють за спрощеною системою оподаткування.

Загальний дохід цих ФОП — понад 4 мільярди гривень.

Попри формальну незалежність, аналітичні дослідження та перевірки ДПС виявили, що підприємці були пов’язані між собою.

вони користувалися одними IP-адресами;

мали спільні адреси реєстрації;

працювали у тих самих торгових точках;

діяли під єдиною торговою маркою;

мали спільних працівників.

За ігри з дробленням великого бізнесу для ухилення від сплати податків доведеться відповідати. Бо це не оптимізація, а маніпуляція - додала Леся Карнаух.

Унаслідок застосування схеми бюджет недоотримав 668,5 млн гривень ПДВ. Всі матеріали передано до Бюро економічної безпеки України.

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