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Убытки бюджета более чем на 660 млн грн: налоговая разоблачила 7 крупных сетей, которые «дробили» бизнес

Киев • УНН

 • 798 просмотра

Государственная налоговая служба выявила семь торговых сетей, которые использовали схему «дробления бизнеса» для уклонения от уплаты налогов. Это привело к убыткам бюджета на более чем 668 миллионов гривен, а материалы переданы в Бюро экономической безопасности Украины.

Убытки бюджета более чем на 660 млн грн: налоговая разоблачила 7 крупных сетей, которые «дробили» бизнес

Государственная налоговая служба выявила семь торговых сетей, которые использовали схему "дробления бизнеса" для уклонения от уплаты налогов. Убытки для бюджета — более 668 млн грн. Об этом передает УНН, со ссылкой на ТГ-канал Государственной налоговой службы Украины.

Детали

Семь торговых сетей, среди которых шесть — по продаже бытовой техники и электроники, и одна — по реализации женской одежды и обуви, применяли схему "дробления бизнеса". Целью было уменьшение налоговой нагрузки.

Юридические лица искусственно распределили деятельность между 491 физическим лицом-предпринимателем, работающим по упрощенной системе налогообложения.

Общий доход этих ФЛП — более 4 миллиардов гривен. 

Несмотря на формальную независимость, аналитические исследования и проверки ГНС выявили, что предприниматели были связаны между собой.

  • они пользовались одними IP-адресами;
    • имели общие адреса регистрации;
      • работали в тех же торговых точках;
        • действовали под единой торговой маркой;
          • имели общих работников.

            За игры с дроблением крупного бизнеса для уклонения от уплаты налогов придется отвечать. Потому что это не оптимизация, а манипуляция

            - добавила Леся Карнаух.

            В результате применения схемы бюджет недополучил 668,5 млн гривен НДС. Все материалы переданы в Бюро экономической безопасности Украины. 

            "Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса23.07.25, 23:24 • 97651 просмотр

            Лилия Подоляк

            Лилия Подоляк

            ЭкономикаКриминал и ЧП
            Государственная налоговая служба Украины
            Tesla
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