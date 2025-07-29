Убытки бюджета более чем на 660 млн грн: налоговая разоблачила 7 крупных сетей, которые «дробили» бизнес

Государственная налоговая служба выявила семь торговых сетей, которые использовали схему "дробления бизнеса" для уклонения от уплаты налогов. Убытки для бюджета — более 668 млн грн. Об этом передает УНН, со ссылкой на ТГ-канал Государственной налоговой службы Украины.

Детали

Семь торговых сетей, среди которых шесть — по продаже бытовой техники и электроники, и одна — по реализации женской одежды и обуви, применяли схему "дробления бизнеса". Целью было уменьшение налоговой нагрузки.

Юридические лица искусственно распределили деятельность между 491 физическим лицом-предпринимателем, работающим по упрощенной системе налогообложения.

Общий доход этих ФЛП — более 4 миллиардов гривен.

Несмотря на формальную независимость, аналитические исследования и проверки ГНС выявили, что предприниматели были связаны между собой.

они пользовались одними IP-адресами;

имели общие адреса регистрации;

работали в тех же торговых точках;

действовали под единой торговой маркой;

имели общих работников.

За игры с дроблением крупного бизнеса для уклонения от уплаты налогов придется отвечать. Потому что это не оптимизация, а манипуляция - добавила Леся Карнаух.

В результате применения схемы бюджет недополучил 668,5 млн гривен НДС. Все материалы переданы в Бюро экономической безопасности Украины.

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