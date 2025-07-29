Убытки бюджета более чем на 660 млн грн: налоговая разоблачила 7 крупных сетей, которые «дробили» бизнес
Киев • УНН
Государственная налоговая служба выявила семь торговых сетей, которые использовали схему «дробления бизнеса» для уклонения от уплаты налогов. Это привело к убыткам бюджета на более чем 668 миллионов гривен, а материалы переданы в Бюро экономической безопасности Украины.
Государственная налоговая служба выявила семь торговых сетей, которые использовали схему "дробления бизнеса" для уклонения от уплаты налогов. Убытки для бюджета — более 668 млн грн. Об этом передает УНН, со ссылкой на ТГ-канал Государственной налоговой службы Украины.
Детали
Семь торговых сетей, среди которых шесть — по продаже бытовой техники и электроники, и одна — по реализации женской одежды и обуви, применяли схему "дробления бизнеса". Целью было уменьшение налоговой нагрузки.
Юридические лица искусственно распределили деятельность между 491 физическим лицом-предпринимателем, работающим по упрощенной системе налогообложения.
Общий доход этих ФЛП — более 4 миллиардов гривен.
Несмотря на формальную независимость, аналитические исследования и проверки ГНС выявили, что предприниматели были связаны между собой.
- они пользовались одними IP-адресами;
- имели общие адреса регистрации;
- работали в тех же торговых точках;
- действовали под единой торговой маркой;
- имели общих работников.
За игры с дроблением крупного бизнеса для уклонения от уплаты налогов придется отвечать. Потому что это не оптимизация, а манипуляция
В результате применения схемы бюджет недополучил 668,5 млн гривен НДС. Все материалы переданы в Бюро экономической безопасности Украины.
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