Оззі Осборна поховають у рідному Бірмінгемі 30 липня

Зірку хеві-металу, фронтмена Black Sabbath Оззі Осборна, який помер минулого тижня, поховають у середу, 30 липня, в його рідному Бірмінгемі. Про це повідомляє The Independent, передає УНН.

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Фанати Оззі Осборна отримають можливість віддати шану легенді хеві-металу, коли похоронна процесія проїде через його рідне місто Бірмінгем. У середу (30 липня) тіло Осборна буде повернуто до Бірмінгема для процесії, яка пройде по Брод-стріт, починаючи з 13:00. Пройшовши по Брод-стріт, процесія зупиниться біля лавки та мосту Black Sabbath - пише видання.

Кортеж супроводжуватиме живий виступ духового оркестру музикантів з Bostin’ Brass. У Бірмінгемі буде перекрито кілька доріг, зокрема Брод-стріт, починаючи з 7 ранку.

Міська рада Бірмінгема заявила, що працювала "в швидкому темпі", щоб скоординувати захід з родиною Осборна, яка фінансувала всі пов'язані з ним витрати.

Оззі був не просто музичною легендою - він був сином Бірмінгема. Ми знаємо, як багато цей момент буде означати для його шанувальників. Ми пишаємося тим, що можемо провести його тут, разом з його люблячою родиною, в місці, де все почалося, і ми вдячні, що вони щедро запропонували оплатити це, щоб місто могло провести йому гідне прощання - сказав лорд-мер Бірмінгема, радник Зафар Ікбал.

Для шанувальників, які не зможуть приїхати до Бірмінгема, щоб побачити похоронну процесію Осборна, буде доступна пряма трансляція з місця встановлення лавки Black Sabbath.

Шанувальники, які бажають віддати данину поваги, також зможуть відвідати Бірмінгемський музей і художню галерею, де відкрито книгу співчуття, а також виставку "Оззі Осборн - герой робітничого класу", яка була відкрита дружиною Осборна та його менеджером.

Нагадаємо

22 липня стало відомо, що зірка хеві-металу Оззі Осборн помер через кілька тижнів після возз'єднання зі своїми колегами по гурту Black Sabbath та проведення грандіозного прощального концерту для шанувальників.