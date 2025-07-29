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Оззи Осборна похоронят в родном Бирмингеме 30 июля

Киев • УНН

 • 1250 просмотра

Фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна, который умер на прошлой неделе, похоронят 30 июля в его родном Бирмингеме. Похоронная процессия пройдет по Брод-стрит, а для поклонников, которые не смогут приехать, будет доступна прямая трансляция.

Оззи Осборна похоронят в родном Бирмингеме 30 июля

Звезда хеви-метала, фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн, который умер на прошлой неделе, будет похоронен в среду, 30 июля, в его родном Бирмингеме. Об этом сообщает The Independent, передает УНН.

Детали

Фанаты Оззи Осборна получат возможность отдать дань уважения легенде хеви-метала, когда похоронная процессия проедет через его родной город Бирмингем. В среду (30 июля) тело Осборна будет возвращено в Бирмингем для процессии, которая пройдет по Брод-стрит, начиная с 13:00. Пройдя по Брод-стрит, процессия остановится у скамейки и моста Black Sabbath

- пишет издание.

Кортеж будет сопровождать живое выступление духового оркестра музыкантов из Bostin’ Brass. В Бирмингеме будет перекрыто несколько дорог, в том числе Брод-стрит, начиная с 7 утра.

Городской совет Бирмингема заявил, что работал "в быстром темпе", чтобы скоординировать мероприятие с семьей Осборна, которая финансировала все связанные с ним расходы.

Оззи был не просто музыкальной легендой - он был сыном Бирмингема. Мы знаем, как много этот момент будет значить для его поклонников. Мы гордимся тем, что можем провести его здесь, вместе с его любящей семьей, в месте, где все началось, и мы благодарны, что они щедро предложили оплатить это, чтобы город мог провести ему достойное прощание

- сказал лорд-мэр Бирмингема, советник Зафар Икбал.

Для поклонников, которые не смогут приехать в Бирмингем, чтобы увидеть похоронную процессию Осборна, будет доступна прямая трансляция с места установки скамейки Black Sabbath.

Поклонники, желающие отдать дань уважения, также смогут посетить Бирмингемский музей и художественную галерею, где открыта книга соболезнований, а также выставка "Оззи Осборн - герой рабочего класса", которая была открыта женой Осборна и его менеджером.

Напомним

22 июля стало известно, что звезда хеви-метала Оззи Осборн умер через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта для поклонников.

Павел Башинский

Павел Башинский

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