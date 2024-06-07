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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Самый высокий показатель с июня 2023-го года: в мае в результате российских атак пострадали 864 гражданских - ООН

Самый высокий показатель с июня 2023-го года: в мае в результате российских атак пострадали 864 гражданских - ООН

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 13:54  •  2731 просмотра

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В мае в Украине погибли по меньшей мере 174 мирных жителя и 690 получили ранения, что является самым высоким показателем числа пострадавших среди гражданского населения с июня 2023 года.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (HRMMU) в мае в Украине погибли по меньшей мере 174 мирных жителя и 690 получили ранения. Такое количество пострадавших среди гражданского населения-самое высокое с июня 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отчет миссии, опубликованный в пятницу.

Детали

В отчете отмечается, в мае количество убитых гражданских на 31% было больше, чем в апреле этого года.

Отмечается, что увеличение количества жертв среди гражданского населения связано с атаками рф в Харьковской области с 10 мая. Атаки на Харьковщине стали причиной 53% от общего количества жертв среди гражданского населения в мае.

Также 65% от общего вреда образовательным и медицинским учреждениям, также было нанесено в Харьковской области, причем особенно масштабные разрушения произошли в Волчанске, расположенном недалеко от границы между Украиной и рф.

Подавляющее большинство жертв среди гражданского населения (92%) и разрушений образовательных и медицинских учреждений (96%) по-прежнему происходило на территории, контролируемой Украиной.

Миссия зафиксировала 24 нападения на энергетическую инфраструктуру (19 нападений на контролируемой Украине  территории и 5 - на оккупированной), в результате которых были разрушены или повреждены электростанции и электроподстанции, а также временно нарушен доступ к электричеству и водоснабжению. Кроме того, в мае представители ООН насчитали шесть нападений на железнодорожную инфраструктуру на подконтрольной Украине территории.

Напомним

В течение апреля в Украине в результате боевых действий погибли по меньшей мере 129 мирных жителей, еще 574 получили ранения. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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ukrainaУкраина
kharkivХарьков
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