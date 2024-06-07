Самый высокий показатель с июня 2023-го года: в мае в результате российских атак пострадали 864 гражданских - ООН
Киев • УНН
В мае в Украине погибли по меньшей мере 174 мирных жителя и 690 получили ранения, что является самым высоким показателем числа пострадавших среди гражданского населения с июня 2023 года.
По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (HRMMU) в мае в Украине погибли по меньшей мере 174 мирных жителя и 690 получили ранения. Такое количество пострадавших среди гражданского населения-самое высокое с июня 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отчет миссии, опубликованный в пятницу.
Детали
В отчете отмечается, в мае количество убитых гражданских на 31% было больше, чем в апреле этого года.
Отмечается, что увеличение количества жертв среди гражданского населения связано с атаками рф в Харьковской области с 10 мая. Атаки на Харьковщине стали причиной 53% от общего количества жертв среди гражданского населения в мае.
Также 65% от общего вреда образовательным и медицинским учреждениям, также было нанесено в Харьковской области, причем особенно масштабные разрушения произошли в Волчанске, расположенном недалеко от границы между Украиной и рф.
Подавляющее большинство жертв среди гражданского населения (92%) и разрушений образовательных и медицинских учреждений (96%) по-прежнему происходило на территории, контролируемой Украиной.
Миссия зафиксировала 24 нападения на энергетическую инфраструктуру (19 нападений на контролируемой Украине территории и 5 - на оккупированной), в результате которых были разрушены или повреждены электростанции и электроподстанции, а также временно нарушен доступ к электричеству и водоснабжению. Кроме того, в мае представители ООН насчитали шесть нападений на железнодорожную инфраструктуру на подконтрольной Украине территории.
Напомним
В течение апреля в Украине в результате боевых действий погибли по меньшей мере 129 мирных жителей, еще 574 получили ранения.
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
Самый высокий показатель с июня 2023-го года: в мае в результате российских атак пострадали 864 гражданских - ООН
"Украина, вперед!": Укрпочта анонсировала новую марку в поддержку национальной сборной по футболу
Коллаборант, который во время оккупации Купянска поступил в "мвд рф", получил 12 лет тюрьмы
Вражеский беспилотник попал в авто на Харьковщине: пострадали две женщины
Компания RegioJet, поезд которой попал в аварию в Чехии, взяла на себя все расходы по захоронению погибших украинок
Выборы в ЕС: в Нидерландах добились успеха ультраправые и левоцентристский альянс
Отказаться от кондиционеров: правительство поручило чиновникам уменьшить потребление электроэнергии
"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Турция поможет Украине с реабилитацией военнослужащих - Минобороны
Популярные
"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать
Публикации
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
Самый высокий показатель с июня 2023-го года: в мае в результате российских атак пострадали 864 гражданских - ООН
В мае в Украине погибли по меньшей мере 174 мирных жителя и 690 получили ранения, что является самым высоким показателем числа пострадавших среди гражданского населения с июня 2023 года.
"Украина, вперед!": Укрпочта анонсировала новую марку в поддержку национальной сборной по футболу
"Укрпочта" анонсировала новую "футбольную" марку под названием "Украина, вперед!". Таким образом Укрпочта решила поддержать национальную сборную по футболу, которая сыграет свой первый матч в Германии в финальном турнире Евро-2024.
Коллаборант, который во время оккупации Купянска поступил в "мвд рф", получил 12 лет тюрьмы
Местный житель Купянска, который сотрудничал с российскими оккупантами, поступив на службу в "мвд рф" во время оккупации, получил 12-летний тюремный срок.
Вражеский беспилотник попал в авто на Харьковщине: пострадали две женщины
Две женщины в возрасте 62 и 65 лет получили ранения, когда российский беспилотник попал в их автомобиль в одном из сел Харьковской области.
Компания RegioJet, поезд которой попал в аварию в Чехии, взяла на себя все расходы по захоронению погибших украинок
RegioJet оплатила все расходы на похороны и репатриацию тел двух украинок из Одесской области, погибших в результате столкновения поездов в Чехии.
Выборы в ЕС: в Нидерландах добились успеха ультраправые и левоцентристский альянс
В Нидерландах ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса добилась значительного успеха на выборах в Европейский парламент, потенциально получив семь мест, согласно экзит-полам.
Отказаться от кондиционеров: правительство поручило чиновникам уменьшить потребление электроэнергии
Правительство Украины поручает государственным органам сократить потребление электроэнергии, отказавшись от использования кондиционеров, наружного освещения и другого второстепенного энергоемкого оборудования, чтобы улучшить ситуацию в электросети.
"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн
Бывшая народная депутат Ирина Сысоенко была задержана и внесла залог в размере 904 000 гривен после того, как ее заподозрили в организации масштабной схемы по массовому изготовлению и продаже фиктивных документов об инвалидности.
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Из-за серого экспорта зерна и схем уклонения от уплаты налогов миллиарды гривен не поступают в государственный бюджет Украины, что серьезно сказывается на экономике и карманах граждан.
Турция поможет Украине с реабилитацией военнослужащих - Минобороны
Украина и Турция договорились о сотрудничестве в области реабилитации украинских военнослужащих, при этом Турция расширила свою помощь, включив в нее пилотный проект по созданию эффективной системы реабилитации с участием различных учреждений.