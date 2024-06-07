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Найвищий показник з червня 2023-го року: у травні внаслідок російських атак постраждали 864 цивільних - ООН

Найвищий показник з червня 2023-го року: у травні внаслідок російських атак постраждали 864 цивільних - ООН

Київ • УНН

 • 14264 перегляди

У травні в Україні загинуло щонайменше 174 мирних жителя і 690 отримали поранення, що є найвищим показником числа постраждалих серед цивільного населення з червня 2023 року.

За даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (HRMMU) у травні в Україні загинули щонайменше 174 мирні жителі та 690 дістали поранення. Така кількість постраждалих серед цивільного населення - найвища з червня 2023 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт місії, опублікований у п’ятницю.

Деталі

У звіті зазначається, у травні кількість вбитих цивільних на 31% була більша, ніж у квітні цьогоріч.

Наголошується, що збільшення кількості жертв серед цивільного населення пов'язане з атаками рф в Харківській області з 10 травня. Атаки на Харківщині стали причиною 53% від загальної кількості жертв серед цивільного населення у травні.

Також 65% від загальної шкоди освітнім та медичним установам, також було завдано в Харківській області, причому особливо масштабні руйнування сталися у Вовчанську, розташованому неподалік кордону між Україною та рф.

Переважна більшість жертв серед цивільного населення (92%) і руйнувань освітніх і медичних установ (96%), як і раніше, відбувалася на території, контрольованій Україні.

Місія зафіксувала 24 напади на енергетичну інфраструктуру (19 нападів на контрольованій Україні  території та 5 - на окупованій), унаслідок яких було зруйновано або пошкоджено електростанції та електропідстанції, а також тимчасово порушено доступ до електрики та водопостачання. Крім того, у травні представники ООН нарахували шість нападів на залізничну інфраструктуру на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо

Протягом квітня в Україні внаслідок бойових дій загинули щонайменше 129 мирних жителів, ще 574 дістали поранення. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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