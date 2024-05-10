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У квітні внаслідок російських атак в Україні загинуло 129 цивільних, ще майже 600 людей поранені - ООН

У квітні внаслідок російських атак в Україні загинуло 129 цивільних, ще майже 600 людей поранені - ООН

Київ • УНН

 • 42520 перегляди

Згідно з даними ООН, у квітні 2024 року щонайменше 129 цивільних осіб загинули та 574 отримали поранення внаслідок інтенсивних бойових дій поблизу лінії фронту в Україні.

Протягом квітня в Україні внаслідок бойових дій загинули щонайменше 129 мирних жителів, ще 574 дістали поранення. Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини, передає УНН.

Деталі 

Моніторингова місія ООН зафіксувала високий рівень жертв серед цивільного населення унаслідок інтенсивних бойових дій поблизу лінії фронту у квітні.

У звіті наголошується, що кількість поранених мирних жителів значно зростає вже другий місяць поспіль.

Щонайменше 129 мирних жителів загинули та 574 отримали поранення в Україні у квітні 2024 року. Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну кількість жертв серед цивільного населення сягнула 10 946 осіб, постраждали 21 154 людини

- наголошується у звіті.

Ескалація війни є екзистенційною загрозою для народу України - ООН12.04.24, 09:27 • 26013 переглядiв

Доповнення

Окрім того,  у квітні продовжилися цілеспрямовані атаки РФ на енергетичну інфраструктуру, внаслідок яких знищено або пошкоджено електростанції та підстанції та тимчасово порушено доступ населення до електроенергії, газу та води.

Зокрема, у квітні Місія зафіксувала 34 атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури на підконтрольній українському уряду території та 13 інцидентів на тимчасово окупованій рф українській території, три з них пов’язані із Запорізькою атомною електростанцією.

В ООН наголошують, що більшість жертв серед цивільного населення (89%) та збитки, завдані освітнім та медичним установам (86%), фіксуються на контрольованій урядом України території.

Нагадаємо

Комітет ООН з прав людини визнав, що нав'язування росією російського громадянства жителям окупованого Криму є дискримінацією за етнічною ознакою та порушенням прав людини.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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