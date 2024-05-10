У квітні внаслідок російських атак в Україні загинуло 129 цивільних, ще майже 600 людей поранені - ООН
Київ • УНН
Згідно з даними ООН, у квітні 2024 року щонайменше 129 цивільних осіб загинули та 574 отримали поранення внаслідок інтенсивних бойових дій поблизу лінії фронту в Україні.
Протягом квітня в Україні внаслідок бойових дій загинули щонайменше 129 мирних жителів, ще 574 дістали поранення. Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини, передає УНН.
Деталі
Моніторингова місія ООН зафіксувала високий рівень жертв серед цивільного населення унаслідок інтенсивних бойових дій поблизу лінії фронту у квітні.
У звіті наголошується, що кількість поранених мирних жителів значно зростає вже другий місяць поспіль.
Щонайменше 129 мирних жителів загинули та 574 отримали поранення в Україні у квітні 2024 року. Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну кількість жертв серед цивільного населення сягнула 10 946 осіб, постраждали 21 154 людини
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Окрім того, у квітні продовжилися цілеспрямовані атаки РФ на енергетичну інфраструктуру, внаслідок яких знищено або пошкоджено електростанції та підстанції та тимчасово порушено доступ населення до електроенергії, газу та води.
Зокрема, у квітні Місія зафіксувала 34 атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури на підконтрольній українському уряду території та 13 інцидентів на тимчасово окупованій рф українській території, три з них пов’язані із Запорізькою атомною електростанцією.
В ООН наголошують, що більшість жертв серед цивільного населення (89%) та збитки, завдані освітнім та медичним установам (86%), фіксуються на контрольованій урядом України території.
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