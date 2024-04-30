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Комітет ООН визнав порушенням прав людини нав’язування громадянства рф жителям Криму - Лубінець

Комітет ООН визнав порушенням прав людини нав’язування громадянства рф жителям Криму - Лубінець

Київ • УНН

 • 44684 перегляди

Комітет ООН з прав людини визнав, що нав'язування росією російського громадянства жителям окупованого Криму є дискримінацією за етнічною ознакою та порушенням прав людини, включаючи свавільні затримання українців, незаконне переміщення їх до росії для відбування покарання та примусове нав'язування російського громадянства.

Комітет ООН з прав людини визнав, що нав’язування російського громадянства жителям тимчасово окупованого Криму є дискримінацією за національною ознакою та порушує права людини. Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Нав’язування російського громадянства жителям тимчасово окупованого Криму є дискримінацією за національною ознакою та порушує права людини. Це визнав Комітет ООН з прав людини. Також Комітет встановив, що рф незаконно переміщує громадян України з Кримського півострова на свою територію для відбування покарання, що теж є порушенням прав людини 

- повідомив Лубінець.

Деталі

Він зазначив, що Комітет ООН розглянув індивідуальні скарги від трьох українських громадян. Один з них був затриманий ще до окупації півострова і потім засуджений за російським законодавством. Інші двоє були засуджені до окупації Криму, згодом їм змінили вироки на підставі російського Кримінального кодексу. Усім трьом навʼязали російське громадянство і відправили відбувати покарання на території рф.

Омбудсмен додав, що Комітет ООН визнав, що росія дійсно порушила права людини відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, учасницею якого вона є.

Зокрема:

затримання рф українських громадян є свавільним, оскільки вони були засуджені за дії, вчинені до того, як РФ поширила своє кримінальне законодавство на Крим.

переведення громадян України до рф для відбування там покарання було незаконним;

примусове надання російського громадянства також порушило права українських громадян і є дискримінацією за національною ознакою.

Комітет вважає, що громадянство особи є важливим компонентом її ідентичності і що захист від свавільного або незаконного втручання в особисте життя включає захист від примусового нав'язування іноземного громадянства. Висновок Комітету ООН з прав людини можна назвати без перебільшення історичним. Адже формується серйозне підґрунтя для подальших рішень Європейського суду з прав людини в подібних кримських справах

 - додав Лубінець.

Нагадаємо

Український омбудсмен Дмитро Лубінець звинуватив Міжнародну Федерацію Червоного Хреста (МФЧХ) в тому, що вона "перетворилася на адвоката російських злочинців".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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