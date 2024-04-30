Комитет ООН признал нарушением прав человека навязывание гражданства рф жителям Крыма - Лубинец

Комитет ООН по правам человека признал, что навязывание российского гражданства жителям временно оккупированного Крыма является дискриминацией по национальному признаку и нарушает права человека. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Навязывание российского гражданства жителям временно оккупированного Крыма является дискриминацией по национальному признаку и нарушает права человека. Это признал Комитет ООН по правам человека. Также Комитет установил, что рф незаконно перемещает граждан Украины с Крымского полуострова на свою территорию для отбывания наказания, что тоже является нарушением прав человека - сообщил Лубинец.

Детали

Он отметил, что Комитет ООН рассмотрел индивидуальные жалобы от трех украинских граждан. Один из них был задержан еще до оккупации полуострова и затем осужден по российскому законодательству. Другие двое были осуждены до оккупации Крыма, впоследствии им изменили приговоры на основании российского Уголовного кодекса. Всем троим навязали российское гражданство и отправили отбывать наказание на территории рф.

Омбудсмен добавил, что Комитет ООН признал, что россия действительно нарушила права человека в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах, участницей которого она является.

В частности:

задержание рф украинских граждан является произвольным, поскольку они были осуждены за действия, совершенные до того, как рф распространила свое уголовное законодательство на Крым.

перевод граждан Украины в рф для отбывания там наказания был незаконным;

принудительное предоставление российского гражданства также нарушило права украинских граждан и является дискриминацией по национальному признаку.

Комитет считает, что гражданство лица является важным компонентом его идентичности и что защита от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь включает защиту от принудительного навязывания иностранного гражданства. Вывод Комитета ООН по правам человека можно назвать без преувеличения историческим. Ведь формируется серьезная основа для дальнейших решений Европейского суда по правам человека в подобных крымских делах - добавил Лубинец.

Напомним

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обвинил Международную Федерацию Красного Креста (МФКК) в том, что она "превратилась в адвоката российских преступников".