В апреле в результате российских атак в Украине погибло 129 гражданских, еще почти 600 человек ранены - ООН

В течение апреля в Украине в результате боевых действий погибли по меньшей мере 129 мирных жителей, еще 574 получили ранения. Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека, передает УНН.

Детали

Мониторинговая миссия ООН зафиксировала высокий уровень жертв среди гражданского населения в результате интенсивных боевых действий вблизи линии фронта в апреле.

В отчете отмечается, что количество раненых мирных жителей значительно растет уже второй месяц подряд.

По меньшей мере 129 мирных жителей погибли и 574 получили ранения в Украине в апреле 2024 года. Всего с начала полномасштабного вторжения рф в Украину количество жертв среди гражданского населения достигло 10 946 человек, пострадали 21 154 человека - отмечается в отчете.

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Дополнение

Кроме того, в апреле продолжились целенаправленные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру, в результате которых уничтожены или повреждены электростанции и подстанции и временно нарушен доступ населения к электроэнергии, газу и воде.

В частности, в апреле Миссия зафиксировала 34 атаки на объекты энергетической инфраструктуры на подконтрольной украинскому правительству территории и 13 инцидентов на временно оккупированной рф украинской территории, три из них связаны с Запорожской атомной электростанцией.

В ООН отмечают, что большинство жертв среди гражданского населения (89%) и ущерб, нанесенный образовательным и медицинским учреждениям (86%), фиксируются на контролируемой правительством Украины территории.

Напомним

Комитет ООН по правам человека признал, что навязывание Россией российского гражданства жителям оккупированного Крыма является дискриминацией по этническому признаку и нарушением прав человека.