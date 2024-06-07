Что делать, если во время НМТ выключили свет, или объявили воздушную тревогу: в УЦОКО говорят, что есть два варианта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  103195 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  84304 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  100409 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  94062 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  80352 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  67876 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  73057 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  113878 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111508 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113744 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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Что делать, если во время НМТ выключили свет, или объявили воздушную тревогу: в УЦОКО говорят, что есть два варианта

Если во время национального многопредметного теста было выключено освещение или подан сигнал воздушной тревоги, участники могут написать заявление о повторной сдаче НМТ во время дополнительных сессий или дождаться включения освещения или окончания сигнала тревоги и продолжить тест, написав соответствующее заявление.

Общество •   •  5867 просмотра
Что делать, если во время НМТ выключили свет, или объявили воздушную тревогу: в УЦОКО говорят, что есть два варианта

Стало известно, кто будет представлять Италию на саммите мира

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни будет представлять Украину на саммите мира, который Украина организовала в Швейцарии на 15-16 июня.

политика •   •  6842 просмотра
Стало известно, кто будет представлять Италию на саммите мира

В Одесской области подросток продавал фейковое "Дію" за 100 гривен: парню грозит до 5 лет за решеткой

17-летний подросток из Одесской области продавал онлайн поддельное приложение "Дія", якобы позволяющее пользователям изменять личные данные, и был обвинен в продаже поддельных товаров и официальных документов, ему грозило до 5 лет тюремного заключения.

Криминал и ЧП •   •  6708 просмотра
В Одесской области подросток продавал фейковое "Дію" за 100 гривен: парню грозит до 5 лет за решеткой

Армия рф 14 раз атаковала Днепропетровщину: погибла женщина, есть разрушения

По словам главы ОВА, в результате российских атак изуродованы два инфраструктурных объекта, шесть частных домов, пять хозяйственных построек, религиозное сооружение. Повреждены 14-этажный жилой недострой, автомобиль, прицеп, линия электропередач.

Война •   •  7636 просмотра
Армия рф 14 раз атаковала Днепропетровщину: погибла женщина, есть разрушения

Украина - выгодный рынок для инвестиций: Зеленский встретился с руководителями ведущих французских компаний

Владимир Зеленский поблагодарил те французские компании, которые не только продолжают работать в Украине, но и развивают свой бизнес и осуществляют новые инвестиции уже сейчас.

Экономика •   •  9117 просмотра
Украина - выгодный рынок для инвестиций: Зеленский встретился с руководителями ведущих французских компаний

Последствия ночной атаки рф: на Киевщине ликвидировали пожар на промышленном объекте

Спасатели потушили пожар на промышленном объекте в Киевской области, вызванный российским ракетным ударом.

Война •   •  9998 просмотра
Последствия ночной атаки рф: на Киевщине ликвидировали пожар на промышленном объекте

В Крыму "хлопок": звук взрыва слышали в Алуште, Феодосии и Судаке

Подписчики "Крымского ветра" сообщают, что в Феодосии и поселке Приморский слышны взрывы – очень сильно встряхнуло. Этот же сильный взрыв был слышен в Судаке.

Война •   •  9379 просмотра
В Крыму "хлопок": звук взрыва слышали в Алуште, Феодосии и Судаке

Украина увеличила экспорт металлургии в мае, но уменьшила продажу агропродукции

В мае 2024 года украинский экспорт достиг 12,2 млн тонн на сумму 3,34 млрд долларов, заняв второе место за весь период полномасштабного вторжения, благодаря увеличению экспорта металлургической продукции и изменениям в грузопотоках и направлениях экспорта.

Экономика •   •  9873 просмотра
Украина увеличила экспорт металлургии в мае, но уменьшила продажу агропродукции

Кабмин принял Нацстратегию для обеспечения качественного инклюзивного обучения

Кабинет министров принял Национальную стратегию, направленную на создание условий для доступа к качественному инклюзивному образованию для всех учащихся посредством индивидуального обучения, содействия социальной интеграции, развития потенциала учащихся, снижения дискриминации, поддержки учителей, оказания помощи местным органам власти и обеспечения гибкого перехода между учебными заведениями.

Общество •   •  9691 просмотра
Кабмин принял Нацстратегию для обеспечения качественного инклюзивного обучения

Оборонные потребности Украины и наращивание производства: Зеленский встретился с представителями французского ОПК

Зеленский встретился с представителями французских оборонных компаний, подписав соглашения о создании в Украине Центра обслуживания и ремонта оборудования NDS France/Nexter и использования 3D-печати для изготовления запасных частей.

Война •   •  11282 просмотра
Оборонные потребности Украины и наращивание производства: Зеленский встретился с представителями французского ОПК