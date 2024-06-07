Что делать, если во время НМТ выключили свет, или объявили воздушную тревогу: в УЦОКО говорят, что есть два варианта

Если во время прохождения национального мультипредметного теста выключили свет, или объявили воздушную тревогу, то участники могут написать заявление для повторного прохождения НМТ во время дополнительных сессий. Также участники могут дождаться включения света, или отбоя тревоги и продолжить тест, но для этого необходимо написать соответствующее заявление. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Василий Терещенко, передает УНН.

Когда речь идет об участниках НМТ, что для них это особенно сложные условия, поскольку от того, как они сдадут тест зависит то, как они смогут поступать в учреждения высшего образования. И в этом случае мы говорим, что действующими нормативными актами предусмотрены такие ситуации, и в частности есть указание на то, что если участники более 2,5 часов не могут приступить к выполнению теста, или не могут завершить из-за воздушной тревоги или выключения света, то соответственно они могут написать заявление для повторного прохождения НМТ во время дополнительных сессий - сказал Терещенко.

Он отметил, что если участники сами желают сдать возможный тест в тот день, когда они пришли, то они могут это сделать. Для этого участники должны согласиться, что готовы пройти тест, когда включить свет - им предлагают написать соответствующие заявления, которые позволяют не идти на дополнительную сессию.

Напомним

Как сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, внешнее независимое оценивание восстановят после победы Украины в войне, а пока проводится Национальный мультипредметный тест, который состоит из четырех экзаменов: украинского языка, математики, истории Украины и предмета по выбору абитуриента.