Що робити, якщо під час НМТ вимкнули світло, або оголосили повітряну тривогу: в УЦОЯО кажуть, що є два варіанти
Київ • УНН
Якщо під час національного багатопредметного тесту було вимкнено освітлення або подано сигнал повітряної тривоги, учасники можуть написати заяву про повторну здачу НMT під час додаткових сесій або дочекатися включення освітлення або закінчення сигналу тривоги і продовжити тест, написавши відповідну заяву.
Якщо під час проходження національного мультипредметного тесту вимкнули світло, або оголосили повітряну тривогу, то учасники можуть написати заяву для повторного проходження НМТ під час додаткових сесій. Також учасники можуть дочекатися включення світла, або відбою тривоги і продовжити тест, але для цього необхідно написати відповідну заяву. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Василь Терещенко, передає УНН.
Коли йдеться про учасників НМТ, то для них це особливо складні умови, оскільки від того, як вони складуть тест залежить те, як вони зможуть вступати до закладів вищої освіти. І в цьому випадку ми говоримо, що чинними нормативними актами передбачені такі ситуації, і зокрема є вказівка на те, що якщо учасники понад 2,5 години не можуть приступити до виконання тесту, або не можуть завершити через повітряну тривогу чи вимкнення світла, то відповідно вони можуть написати заяву для повторного проходження НМТ під час додаткових сесій
Він зазначив, що якщо учасники самі бажають скласти можливий тест в той день, коли вони прийшли, то вони можуть це зробити. Для цього учасники повинні погодитися, що готові пройти тест, коли увімкнути світло - їм пропонують написати відповідні заяви, які дозволяють не йти на додаткову сесію.
Нагадаємо
Як повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко, зовнішнє незалежне оцінювання відновлять після перемоги України у війні, а поки що проводиться Національний мультипредметний тест, який складається з чотирьох іспитів: української мови, математики, історії України та предмета за вибором абітурієнта.