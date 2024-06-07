Що робити, якщо під час НМТ вимкнули світло, або оголосили повітряну тривогу: в УЦОЯО кажуть, що є два варіанти

Якщо під час проходження національного мультипредметного тесту вимкнули світло, або оголосили повітряну тривогу, то учасники можуть написати заяву для повторного проходження НМТ під час додаткових сесій. Також учасники можуть дочекатися включення світла, або відбою тривоги і продовжити тест, але для цього необхідно написати відповідну заяву. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Василь Терещенко, передає УНН.

Коли йдеться про учасників НМТ, то для них це особливо складні умови, оскільки від того, як вони складуть тест залежить те, як вони зможуть вступати до закладів вищої освіти. І в цьому випадку ми говоримо, що чинними нормативними актами передбачені такі ситуації, і зокрема є вказівка на те, що якщо учасники понад 2,5 години не можуть приступити до виконання тесту, або не можуть завершити через повітряну тривогу чи вимкнення світла, то відповідно вони можуть написати заяву для повторного проходження НМТ під час додаткових сесій