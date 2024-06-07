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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За последние 7 месяцев МИД открыл 7 новых посольств в Африке

За последние 7 месяцев МИД открыл 7 новых посольств в Африке

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 17:12  •  1567 просмотра

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Украина активно расширяет свое дипломатическое присутствие в Африке, открыв за последние 7 месяцев 7 новых посольств в таких странах, как Мавритания, Кот-д'Ивуар, Гана, Ботсвана, Руанда, Мозамбик и др. Конго, и планирует открыть еще 3 посольства в Танзании, Камеруне и Судане.

Сейчас зарубежные дипломатические представительства Украины есть уже в 17 странах Африки, из которых - 7 открыли за последние 7 месяцев. Запланировано открытие посольств еще в 3 странах. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Украина активно работает над расширением присутствия в африканском регионе – сейчас зарубежные дипломатические представительства Украины есть уже в 17 странах Африки. Только за последние 7 месяцев МИД открыл 7 новых посольств. Среди них, в частности, в Мавритании, Кот-д'Ивуаре, Гане, Ботсване, Руанде, Мозамбике и ДР Конго. Открытие новых посольств также запланировано в Танзании, Камеруне и Судане

- говорится в сообщении.

МИД также отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил более 20 встреч с африканскими лидерами, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел 35 переговоров, а именно министерство разработало первую в истории коммуникационную стратегию "Украина – государства Африки", которая уже воплощается в работе дипломатов.

К тому же Украина активно работает над экспортом агропродукции в страны региона – в рамках программы "Grain from Ukraine" мы уже поставили более 200,000 тонн зерновых в 8 стран

 - добавляют в министерстве.

Напомним

В мавританской столице Нуакшоте официально начало работу посольство Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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