За останні 7 місяців МЗС відкрило 7 нових посольств в Африці
Київ • УНН
Україна активно розширює свою дипломатичну присутність в Африці, відкривши за останні 7 місяців 7 нових посольств в таких країнах, як Мавританія, Кот-д'івуар, Гана, Ботсвана, Руанда, Мозамбік та ін Конго, і планує відкрити ще 3 посольства в Танзанії, Камеруні та Судані.
Наразі закордонні дипломатичні представництва України є вже у 17 країнах Африки, з яких - 7 відкрили за останні 7 місяців. Заплановано відкриття посольств ще у 3 країнах. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.
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Україна активно працює над розширенням присутності в африканському регіоні – наразі закордонні дипломатичні представництва України є вже у 17 країнах Африки. Лише за останні 7 місяців МЗС відкрило 7 нових посольств. Серед них, зокрема, у Мавританії, Кот-д'Івуарі, Гані, Ботсвані, Руанді, Мозамбіку та ДР Конго. Відкриття нових посольств також заплановані у Танзанії, Камеруні та Судані
МЗС також зазначило, що Президент України Володимир Зеленський вже здійснив понад 20 зустрічей з африканськими лідерами, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів 35 перемовин, а саме міністерство розробило першу в історії Комунікаційну стратегію "Україна – держави Африки", яка вже втілюється в роботі дипломатів.
До того ж Україна активно працює над експортом агропродукції до країн регіону – у рамках програми "Grain from Ukraine" ми вже поставили понад 200,000 тонн зернових до 8 країн
Нагадаємо
У мавританській столиці Нуакшоті офіційно розпочало роботу посольство України.