Посилюємо позиції в Африці: Україна відкрила Посольство в Мавританії
Київ • УНН
Україна офіційно відкрила своє посольство в столиці Мавританії Нуакшоті, розширивши свою присутність і зміцнивши позиції в Африці.
У мавританській столиці Нуакшоті офіційно розпочало роботу посольство України. Про це УНН повідомляє із посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу та пресслужбу відомства.
Підняли український прапор у Мавританії. У мавританській столиці Нуакшоті офіційно розпочало роботу посольство України. Продовжуємо розширювати присутність та посилювати наші позиції в Африці
Кулеба вказав, що Мавританія – важлива для України країна. Зокрема через те, що Мавританія зараз головує в Африканському Союзі, ключовій міжнародній організації континенту, яка об’єднує 55 держав-членів. Також, з його слів, вона є перспективним торговельним партнером для України.
Крім того, Кулеба наголосив, що Мавританія важлива у контексті міжнародних антитерористичних зусиль в регіоні Сахелю. "Український безпековий досвід тут може мати великий запит" - зауважив глава МЗС. "Старт діяльності посольства стане новою сторінкою україно-мавританських відносин та відкриє численні додаткові можливості: політичні, економічні, торговельні, гуманітарні", - резюмував Кулеба.
Доповнення
Влітку минулого року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з главою МЗС Мавританії Мохамедом Салемом ульд Мерзугом. Пізніше Кулеба запросив країну приєднатися до впровадження Формули миру.