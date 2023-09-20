Кулеба запросив Мавританію взяти участь у саміті “Grain From Ukraine”

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“Дмитро Кулеба під час переговорів з мавританським колегою в Нью-Йорку запросив Мавританію взяти участь у саміті „Grain From Ukraine“ та впровадженні Формули миру”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський сьогодні представить деталі української формули миру на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН.