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Кулеба запросив Мавританію взяти участь у саміті “Grain From Ukraine”

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у ході зустрічі з главою МЗС Мавританії Мохаммедом Салемом Ульд Мерзугом запросив країну приєднатися до саміту “Grain From Ukraine” та впровадженню Формули миру, повідомляє МЗС України, передає УНН.

Цитата

“Дмитро Кулеба під час переговорів з мавританським колегою в Нью-Йорку запросив Мавританію взяти участь у саміті „Grain From Ukraine“ та впровадженні Формули миру”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський сьогодні представить деталі української формули миру на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН. 

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