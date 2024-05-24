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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Усиливаем позиции в Африке: Украина открыла Посольство в Мавритании

Усиливаем позиции в Африке: Украина открыла Посольство в Мавритании

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 08:50  •  111 просмотра

Украина официально открыла свое посольство в столице Мавритании Нуакшоте, расширив свое присутствие и укрепив позиции в Африке.

В мавританской столице Нуакшоте официально начало работу посольство Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и пресс-службу ведомства.

Подняли украинский флаг в Мавритании. В мавританской столице Нуакшоте официально начало работу посольство Украины. Продолжаем расширять присутствие и усиливать наши позиции в Африке

- написал Кулеба в соцсети Instagram.

Кулеба указал, что Мавритания - важная для Украины страна. В частности из-за  того, что Мавритания сейчас председательствует в Африканском Союзе, ключевой международной организации континента, которая объединяет 55 государств-членов. Также, по его словам, она является перспективным торговым партнером для Украины.

Кроме того, Кулеба отметил, что Мавритания важна в контексте международных антитеррористических усилий в регионе Сахеля.  "Украинский опыт безопасности здесь может иметь большой запрос", - отметил глава МИД. "Старт деятельности посольства станет новой страницей украино-мавританских отношений и откроет многочисленные дополнительные возможности: политические, экономические, торговые, гуманитарные", - резюмировал Кулеба.

Дополнение

Летом прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор  с главой МИД Мавритании Мохамедом Салемом ульд Мерзугом.  Позже Кулеба пригласил страну присоединиться к внедрению Формулы мира.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаНовости Мира
sakhelСахель
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
afrikaАфрика
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
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