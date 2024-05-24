Усиливаем позиции в Африке: Украина открыла Посольство в Мавритании

В мавританской столице Нуакшоте официально начало работу посольство Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и пресс-службу ведомства.

Подняли украинский флаг в Мавритании. В мавританской столице Нуакшоте официально начало работу посольство Украины. Продолжаем расширять присутствие и усиливать наши позиции в Африке - написал Кулеба в соцсети Instagram.

Кулеба указал, что Мавритания - важная для Украины страна. В частности из-за того, что Мавритания сейчас председательствует в Африканском Союзе, ключевой международной организации континента, которая объединяет 55 государств-членов. Также, по его словам, она является перспективным торговым партнером для Украины.

Кроме того, Кулеба отметил, что Мавритания важна в контексте международных антитеррористических усилий в регионе Сахеля. "Украинский опыт безопасности здесь может иметь большой запрос", - отметил глава МИД. "Старт деятельности посольства станет новой страницей украино-мавританских отношений и откроет многочисленные дополнительные возможности: политические, экономические, торговые, гуманитарные", - резюмировал Кулеба.

Дополнение

Летом прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с главой МИД Мавритании Мохамедом Салемом ульд Мерзугом. Позже Кулеба пригласил страну присоединиться к внедрению Формулы мира.