Правоохранители задержали на взятке офицера военной службы правопорядка

Правоохранители разоблачили на взяточничестве офицера одного из отделений Центрального управления военной службы правопорядка. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, фигурант требовал и получил 5 тысяч долларов США за трудоустройство гражданина в региональное отделение ВСП.

Государственным бюро расследований при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора, оперативного сопровождения ДВБ Нацполиции Украины и во взаимодействии с управлением внутренней безопасности Министерства обороны Украины объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды офицеру одного из отделений Центрального управления военной службы правопорядка - заявили в Минобороны.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 605 600 гривен. В ведомстве добавили, что досудебное расследование продолжается.

Минобороны будет сотрудничать с БЭБ по расследованию коррупции в сфере обороны

Напомним

Начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны заподозрили в коррупции из-за того, что он не задекларировал приобретенное им имущество на сумму 14 млн грн, в том числе две квартиры, гараж, паркоместо и три автомобиля.