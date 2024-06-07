Правоохранители задержали на взятке офицера военной службы правопорядка

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  92157 просмотра

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Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

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Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

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Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

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Руководство Одесской области ведет переговоры с Турцией о передаче плавучих электростанций для покрытия дефицита электроэнергии. Планируется разместить по одному судну в Измаиле, Одессе и Южном.

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Турция может поставить Одесской области плавучие электростанции: Кипер рассказал детали

Украина проводит переговоры по частичному списанию долгов - Марченко

В настоящее время Украина ведет переговоры с кредиторами о частичном списании долга, и эти переговоры вскоре станут достоянием общественности, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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Украина проводит переговоры по частичному списанию долгов - Марченко

До конца 2025 года все школы Украины планируют подключить к приложению "Мрія" - Федоров

До конца 2025 года все школы в Украине планируют подключиться к образовательному приложению "Мрія". В сентябре-октябре к нему будут подключены еще 1000 школ.

Общество •   •  6633 просмотра
До конца 2025 года все школы Украины планируют подключить к приложению "Мрія" - Федоров

Графики отключений в субботу будут действовать до 5 утра и с 16 часов до полуночи - Укрэнерго

В субботу, 8 июня, в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии с 00:00 до 05:00 а с 16:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей.

Общество •   •  7235 просмотра
Графики отключений в субботу будут действовать до 5 утра и с 16 часов до полуночи - Укрэнерго

Правительство утвердило открытие нового пункта пропуска на границе с Венгрией

Кабинет Министров Украины одобрил соглашение об открытии нового пункта пропуска "Большая Паладь-Надгодош" на украинско-венгерской государственной границе, что увеличит пропускную способность пунктов пропуска и облегчит торгово-экономические отношения между двумя странами.

Экономика •   •  7387 просмотра
Правительство утвердило открытие нового пункта пропуска на границе с Венгрией

россия и Китай спорят с США из-за резолюции ООН по плану прекращения огня в секторе Газа - Reuters

Россия и Китай, имеющие право вето в Совете Безопасности ООН, выразили в четверг обеспокоенность проектом резолюции США, который поддержит предложение, изложенное президентом Соединенных Штатов Джо Байденом о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Новости Мира •   •  6368 просмотра
россия и Китай спорят с США из-за резолюции ООН по плану прекращения огня в секторе Газа - Reuters

80 тыс. украинцев уже сгенерировали удостоверение ветерана в " Дии " - Федоров

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в приложении "Дія" украинцы уже сгенерировали 80 000 электронных сертификатов для ветеранов, и эта тенденция растет, а отзывы остаются положительными.

Война •   •  6480 просмотра
80 тыс. украинцев уже сгенерировали удостоверение ветерана в " Дии " - Федоров