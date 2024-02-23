Підозру у корупції отримав начальник управління Міноборони, який не задекларував активи на 14 млн грн

Служба безпеки за особистого сприяння Міністра оборони України викрила на корупції начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони. За даними пресслужби відомства чиновник Міноборони, придбав і "переписав" на цивільну дружину у 2022-2023 роках нерухомість та елітний автопарк на 14 мільйонів гривень. Пор це пише УНН із посилання на дані правоохоронців.

За даними слідства, протягом 2022-2023 років фігурант незаконно збагатився на майже 14 млн грн. У подальшому за ці гроші він придбав дві квартири у новобудовах, гараж та паркомісце у Києві. Крім того за одержані "прибутки" посадовець купив три авто преміум класу, у тому числі марки LEXUS та BMW. Потім, щоб приховати придбані активи, чиновник "переписав" їх на свою цивільну дружину.