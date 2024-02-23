Підозру у корупції отримав начальник управління Міноборони, який не задекларував активи на 14 млн грн
Київ • УНН
Начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони запідозрили в корупції через те, що він не задекларував придбане ним майно на суму 14 млн грн, зокрема дві квартири, гараж, паркомісце та три автомобілі.
Служба безпеки за особистого сприяння Міністра оборони України викрила на корупції начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони. За даними пресслужби відомства чиновник Міноборони, придбав і "переписав" на цивільну дружину у 2022-2023 роках нерухомість та елітний автопарк на 14 мільйонів гривень. Пор це пише УНН із посилання на дані правоохоронців.
За даними слідства, протягом 2022-2023 років фігурант незаконно збагатився на майже 14 млн грн. У подальшому за ці гроші він придбав дві квартири у новобудовах, гараж та паркомісце у Києві. Крім того за одержані "прибутки" посадовець купив три авто преміум класу, у тому числі марки LEXUS та BMW. Потім, щоб приховати придбані активи, чиновник "переписав" їх на свою цивільну дружину.
Деталі
Зазначається, що аби користуватись переписаними на кохану активами, фігурант оформив відповідні довіреність про управління майном.
Також у ході розслідування правоохоронці встановили факт приховування від декларування понад 3 млн гривень, а ще 3,5 млн грн чиновник зберігав у своєї цивільної дружини.
За даними НАЗК начальник Головного управління капітальних вкладень Міноборони за час служби у держструктурі придбав такі активи:
- дві квартири в Києві;
- три автомобілі (NISSAN ROGUE; BMW 428I; LEXUS LX 570);
- нежитлове приміщення, гаражний бокс та машиномісце;
- понад 3,5 млн грн готівки.
Високопоставленому чиновнику Міністерства оборони України вже оголосили підозру
В Офісі Генпрокурора заявили, що йому закидають одразу дві статті: декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення (ч. 1 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України).
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Чиновнику загрожує до 10 років тюрми.
Досудове розслідування триває.