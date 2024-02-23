Подозрение в коррупции получил начальник управления Минобороны, который не задекларировал активы на 14 млн грн

Служба безопасности при личном содействии Министра обороны Украины разоблачила на коррупции начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны. По данным пресс-службы ведомства чиновник Минобороны, приобрел и "переписал" на гражданскую жену в 2022-2023 годах недвижимость и элитный автопарк на 14 миллионов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные правоохранителей.

По данным следствия, в течение 2022-2023 годов фигурант незаконно обогатился почти на 14 млн грн. В дальнейшем за эти деньги он приобрел две квартиры в новостройках, гараж и паркоместо в Киеве. Кроме того, за полученные "доходы" чиновник купил три авто премиум класса, в том числе марки LEXUS и BMW. Затем, чтобы скрыть приобретенные активы, чиновник "переписал" их на свою гражданскую жену. - сообщили в СБУ.

Детали

Отмечается, что чтобы пользоваться переписанными на любимую активами, фигурант оформил соответствующие доверенность об управлении имуществом.

Также в ходе расследования правоохранители установили факт сокрытия от декларирования более 3 млн гривен, а еще 3,5 млн грн чиновник хранил у своей гражданской жены.

По данным НАПК начальник Главного управления капитальных вложений Минобороны за время службы в госструктуре приобрел следующие активы:

две квартиры в Киеве;

три автомобиля (NISSAN ROGUE; BMW 428I; LEXUS LX 570);

нежилое помещение, гаражный бокс и машиноместо;

более 3,5 млн грн наличных.

Высокопоставленному чиновнику Министерства обороны Украины уже объявили подозрение

В Офисе Генпрокурора заявили, что ему вменяют сразу две статьи: декларирование недостоверной информации и незаконное обогащение (ч. 1 ст. 366-2, ст. 368-5 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Досудебное расследование продолжается.