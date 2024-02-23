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Подозрение в коррупции получил начальник управления Минобороны, который не задекларировал активы на 14 млн грн

Подозрение в коррупции получил начальник управления Минобороны, который не задекларировал активы на 14 млн грн

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 17:28  •  13820 просмотра

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Начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны заподозрили в коррупции из-за того, что он не задекларировал приобретенное им имущество на сумму 14 млн грн, в частности две квартиры, гараж, паркоместо и три автомобиля.

Служба безопасности при личном содействии Министра обороны Украины разоблачила на коррупции начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны. По данным пресс-службы ведомства чиновник Минобороны, приобрел и "переписал" на гражданскую жену в 2022-2023 годах недвижимость и элитный автопарк на 14 миллионов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные правоохранителей.

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По данным следствия, в течение 2022-2023 годов фигурант незаконно обогатился почти на 14 млн грн. В дальнейшем за эти деньги он приобрел две квартиры в новостройках, гараж и паркоместо в Киеве. Кроме того, за полученные "доходы" чиновник купил три авто премиум класса, в том числе марки LEXUS и BMW. Затем, чтобы скрыть приобретенные активы, чиновник "переписал" их на свою гражданскую жену.

- сообщили в СБУ.

Детали

Отмечается, что чтобы пользоваться переписанными на любимую активами,  фигурант оформил соответствующие доверенность об управлении имуществом.

Также в ходе расследования правоохранители установили факт сокрытия от декларирования более 3 млн гривен, а еще 3,5 млн грн чиновник хранил у своей гражданской жены.

 По данным НАПК начальник Главного управления капитальных вложений Минобороны за время службы в госструктуре приобрел следующие активы:

  • две квартиры в Киеве;
  • три автомобиля (NISSAN ROGUE; BMW 428I; LEXUS LX 570);
  • нежилое помещение, гаражный бокс и машиноместо;
  • более 3,5 млн грн наличных.

Высокопоставленному чиновнику Министерства обороны Украины уже объявили подозрение

 В Офисе Генпрокурора заявили, что ему вменяют сразу две статьи: декларирование недостоверной информации и незаконное обогащение (ч. 1 ст. 366-2, ст. 368-5 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Досудебное расследование продолжается.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ПолитикаКриминал и ЧП
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sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ukrainaУкраина
kievКиев
Підозру у корупції отримав начальник управління Міноборони, який не задекларував активи на 14 млн грн
The head of a department of the Ministry of Defense was suspected of corruption for failing to declare assets worth UAH 14 million
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Подозрение в коррупции получил начальник управления Минобороны, который не задекларировал активы на 14 млн грн

Начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны заподозрили в коррупции из-за того, что он не задекларировал приобретенное им имущество на сумму 14 млн грн, в частности две квартиры, гараж, паркоместо и три автомобиля.

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