Подозрение в коррупции получил начальник управления Минобороны, который не задекларировал активы на 14 млн грн
Киев • УНН
Начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны заподозрили в коррупции из-за того, что он не задекларировал приобретенное им имущество на сумму 14 млн грн, в частности две квартиры, гараж, паркоместо и три автомобиля.
Служба безопасности при личном содействии Министра обороны Украины разоблачила на коррупции начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны. По данным пресс-службы ведомства чиновник Минобороны, приобрел и "переписал" на гражданскую жену в 2022-2023 годах недвижимость и элитный автопарк на 14 миллионов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные правоохранителей.
По данным следствия, в течение 2022-2023 годов фигурант незаконно обогатился почти на 14 млн грн. В дальнейшем за эти деньги он приобрел две квартиры в новостройках, гараж и паркоместо в Киеве. Кроме того, за полученные "доходы" чиновник купил три авто премиум класса, в том числе марки LEXUS и BMW. Затем, чтобы скрыть приобретенные активы, чиновник "переписал" их на свою гражданскую жену.
Детали
Отмечается, что чтобы пользоваться переписанными на любимую активами, фигурант оформил соответствующие доверенность об управлении имуществом.
Также в ходе расследования правоохранители установили факт сокрытия от декларирования более 3 млн гривен, а еще 3,5 млн грн чиновник хранил у своей гражданской жены.
По данным НАПК начальник Главного управления капитальных вложений Минобороны за время службы в госструктуре приобрел следующие активы:
- две квартиры в Киеве;
- три автомобиля (NISSAN ROGUE; BMW 428I; LEXUS LX 570);
- нежилое помещение, гаражный бокс и машиноместо;
- более 3,5 млн грн наличных.
Высокопоставленному чиновнику Министерства обороны Украины уже объявили подозрение
В Офисе Генпрокурора заявили, что ему вменяют сразу две статьи: декларирование недостоверной информации и незаконное обогащение (ч. 1 ст. 366-2, ст. 368-5 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы.
Досудебное расследование продолжается.
Подозрение в коррупции получил начальник управления Минобороны, который не задекларировал активы на 14 млн грн
Начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны заподозрили в коррупции из-за того, что он не задекларировал приобретенное им имущество на сумму 14 млн грн, в частности две квартиры, гараж, паркоместо и три автомобиля.
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