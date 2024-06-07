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Правоохоронці затримали на хабарі офіцера Військової служби правопорядку

Правоохоронці затримали на хабарі офіцера Військової служби правопорядку

Київ • УНН

 • 16919 перегляди

Офіцер військової служби правопорядку був заарештований за вимогу та отримання хабаря в розмірі 5000 доларів за працевлаштування співробітника регіонального відділення.

Правоохоронці викрили на хабарництві офіцера одного з відділень Центрального управління військової служби правопорядку. Про це заявили у Міноборони України, передає УНН.

Деталі 

За даними слідства, фігурант вимагав і отримав 5 тисяч доларів США за працевлаштування громадянина до регіонального відділення ВСП.

Державним бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України та у взаємодії з Управлінням внутрішньої безпеки Міністерства оборони України оголошено про підозру в одержанні неправомірної вигоди офіцеру одного з відділень Центрального управління військової служби правопорядку

- заявили в Міноборони. 

Наразі підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 605 600 гривень. У відомстві додали, що досудове розслідування триває.

Міноборони співпрацюватиме з БЕБ щодо розслідування корупції у сфері оборони26.03.24, 18:13 • 29635 переглядiв

Нагадаємо

Начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони запідозрили в корупції через те, що він не задекларував придбане ним майно на суму 14 млн грн, зокрема дві квартири, гараж, паркомісце та три автомобілі.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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