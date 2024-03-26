Минобороны будет сотрудничать с БЭБ по расследованию коррупции в сфере обороны

Министерство обороны Украины в сотрудничестве с Бюро экономической безопасности будет противодействовать экономическим преступлениям в сфере обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минобороны.

Детали

Отмечается, что сегодня состоялась встреча заместителя министра обороны Украины Дмитрия Клименкова с и.о. директора Бюро экономической безопасности Андреем Пащуком.

Сейчас ведомствами согласован алгоритм передачи материалов внутреннего аудита для проведения правоохранителями соответствующих расследований, а также оперативный обмен информацией о закупках.

Мы переходим от практики реагирования на запросы правоохранителей к оперативному обмену информацией, в частности результатами материалов наших внутренних аудитов. Противодействие экономическим преступлениям в оборонной сфере - это вопрос национальной безопасности государства - подчеркнул заместитель министра обороны.

По его словам, рядом с этим Минобороны продолжает осуществлять превентивные меры, реформируя сферу закупок в ведомстве.

В НАБУ назвали предпосылки коррупционных схем в Минобороны на закупках продуктов

Отныне Минобороны только устанавливает правила и осуществляет проверку качества, а закупочные агентства - "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла" - занимаются непосредственно закупками.

Это распределение функций помогает уменьшить коррупционные риски и повысить экономическую эффективность - уверен Клименков.

Дополнение

Со своей стороны руководитель Бюро экономической безопасности Андрей Пащук отметил, что взаимодействие ведомств позволит предотвратить значительные потери бюджетных средств и сделать процесс оборонных закупок максимально прозрачным и эффективным.

Ранее Минобороны установило конструктивное сотрудничество с СБУ, НАБУ, Нацполицией, Офисом Генпрокурора с целью предотвращения преступлений во время закупок.

Напомним

Начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны заподозрили в коррупции из-за того, что он не задекларировал приобретенное им имущество на сумму 14 млн грн, в частности две квартиры, гараж, паркоместо и три автомобиля.