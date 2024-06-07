Правительство утвердило перечень языков нацменьшинств, которым грозит исчезновение

Правительство разрешило дистанционную постановку на воинский учет: кому и при каких условиях

Кабинет министров Украины предусмотрел постановку на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, которые были сняты с воинского учета в связи с пребыванием за границей более трех месяцев, без личного посещения районного территориального центра призыва и социальной поддержки.