Омбудсман запропонував запровадити в Україні День національних меншин

В Україні необхідно запровадити День національних меншин (спільнот). Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець журналістам, передає кореспондент УНН.

"Нам необхідно в Україні мати окремий день, коли ми б на державному рівні відзначали б національні спільноти. Ми запропонували дату 7 листопада. Чому ця дата? Тому що це дата прийнятого першого універсалу Української Народної Республіки 1917 році. Це фактично був перший документ тоді ще першої незалежної української держави, де було прямо вказано, що українська держава повинна забезпечити права національних меншин в Україні", - розповів Лубінець.

Також Лубінець зауважив, що в прийнятому парламентом законі про захист прав національних меншин є окрема норма щодо створення в Україні будинків національних меншин.

"Сьогодні я сказав, що ми розпочали цю роботу. Я офіційно направив лист на голову Фонду Держмайна України, щоб в Києві було підшукано приміщення в якому ми зможемо відкрити перший будинок національних спільнот в Україні", - сказав Лубінець.

Окрім того, він зазначив, що в Україні сформована державна програма, державна політика щодо захисту прав національних спільнот.

"Ми рухаємося в правильному напрямку, є ще недоопрацювання. На мій погляд, державна програма, яка затверджена на рівні уряду, на жаль, поки що не має під собою виділеного фінансування, а без фінансування будь-яка державна програма може залишитися просто гарним документом без якихось конкретних кроків", - сказав Лубінець.

Доповнення

У 2023 році Верховна Рада ухвалила законопроект №9610 про внесення змін до закону "Про національні меншини (спільноти) України" щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомляла, що ведеться робота над організацією спільною зустріччю прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та Президента Володимира Зеленського, і частиною цього діалогу є блок по нацменшинах, де с проведені технічні консультації й проговорені заходи по всіх пунктах. Вони стосуються захисту, підтримки угорської національної меншини в Україні, а також українців, які проживають в Угорщині.