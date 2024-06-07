Діалог та робота щодо зустрічі Орбана і Зеленського триває - Стефанішина

Наразі є політичний діалог між урядом Угорщини та Офісом Президента в контексті підготовки зустрічі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та Президента України Володимира Зеленського. Про це сказала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина журналістам у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Є зараз новий вимір - це політичний діалог між урядом Угорщини та Офісом Президента в контексті підготовки зустрічі Орбана і Президента Зеленського. Це такий політичний вимір. Цей діалог триває. На сьогодні можу сказати, що ми узгодили майже весь перелік спільних кроків, які нам потрібно зробити і які готова зробити Україна для того, щоб відновити гарний політичний клімат у відносинах із сусідньою країною - сказала Стефанішина.

За її словами, по жодному з питань, які заявлялися угорською стороною, немає кроків, які Україна не готова зробити.

"Тобто у нас немає зовсім "червоних ліній", але, безумовно, це тривалий процес. Є дуже багато позицій, які сформували певну образу угорського уряду за якісь попередні періоди, якісь рішення, обіцянки, які не були виконані", - розповіла Стефанішина.

Проте вона нагадала, що Україна - дуже важливий козир в руках тих країн, які хочуть в обмін на свою згоду щодо рішення по лінії НАТО, або по лінії ЄС отримати якісь дивіденди для себе, й Угорщина цим дуже добре користується.

"Але сподіваємося, що все ж таки є якісь межі між цінностями та практичним інтересом. Тому діалог є, ми працюємо над спільною зустріччю прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та Президента Зеленського, і частиною цього діалогу є блок по нацменшинах, де у нас проведені технічні консультації й проговорені заходи по всіх пунктах. Вони стосуються захисту, підтримки угорської національної меншини в Україні, а також українців, які проживають в Угорщині", - зазначила Стефанішина.

Доповнення

Міністр закордонних справ Петер Сійярто в кінці січня заявляв, що до зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Президентом Володимиром Зеленським ще слід пройти довгий шлях, вона відбудеться, якщо Україна виконає умови Угорщини.