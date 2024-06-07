Диалог и работа по встрече Орбана и Зеленского продолжается-Стефанишина
Киев • УНН
Украина и Венгрия ведут политический диалог, чтобы подготовиться к встрече премьер-министра Виктора Орбана и президента Владимира Зеленского, согласовав шаги по восстановлению хороших отношений и решению вопросов, касающихся национальных меньшинств.
Сейчас есть политический диалог между правительством Венгрии и офисом Президент в контексте подготовки встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Президента Владимира Зеленского. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина журналистам в пятницу, передает Корреспондент УНН.
Есть сейчас новое измерение-это политический диалог между правительством Венгрии и офисом Президент в контексте подготовки встречи Орбана и Президента Зеленского. Это политическое измерение . Этот диалог продолжается. На сегодня могу сказать, что мы согласовали почти весь перечень совместных шагов, которые нам нужно нам сделать и которые готова сделать Украина для того, чтобы восстановить хороший политический климат в отношениях с соседней страной
По ее словам, ни по одному из вопросов, которые заявлялись венгерской стороной нет шагов, которые Украина не готова предпринять.
"То есть у нас нет совсем "красных линий", но безусловно это длительный процесс. Есть очень много позиций, которые сформировали определенное оскорбление венгерского правительства за какие - то предыдущие периоды, какие-то решения, обещания, которые не были выполнены", - рассказала Стефанишина.
Однако она напомнила, что Украина очень важный козырь в руках тех стран, которые хотят в обмен на свое согласие относительно решения по линии НАТО, или по линии ЕС получить какие-то дивиденды для себя, и Венгрия этим очень хорошо пользуется.
"Но надеемся, что все же есть какие-то границы между ценностями и практическим интересом. Поэтому диалог есть, мы работаем над совместной встречей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Президента Зеленского и частью этого диалога является блок по нацменьшинствам, где у нас проведены технические консультации и проговорены мероприятия по всем пунктам. Они касаются защиты ,поддержки венгерского национального меньшинства в Украине, а также украинцев, проживающих в Венгрии", - отметила Стефанишина.
Дополнение
Министр иностранных дел Петер Сийярто в конце января заявлял, что до встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Президентом Владимиром Зеленским еще следует пройти долгий путь, она состоится, если Украина выполнит условия Венгрии.
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Диалог и работа по встрече Орбана и Зеленского продолжается-Стефанишина
Украина и Венгрия ведут политический диалог, чтобы подготовиться к встрече премьер-министра Виктора Орбана и президента Владимира Зеленского, согласовав шаги по восстановлению хороших отношений и решению вопросов, касающихся национальных меньшинств.
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