Зустріч Зеленського і Орбана відбудеться, якщо Україна виконає умови Угорщини - Сійярто

До зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Президентом Володимиром Зеленським ще слід пройти довгий шлях, вона відбудеться, якщо Україна виконає умови Угорщини, заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто на брифінгу у вівторок. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.

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Сійярто, виступаючи наступного дня після зустрічі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та ї міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, сказав, що якщо Україна виконає умови Угорщини, то це створить "чистий аркуш" у двосторонніх відносинах і дасть змогу провести зустріч Зеленського та Орбана.

Сійярто також підтвердив зміну позиції угорського уряду і заявив, що Будапешт відкритий до використання бюджету Європейського союзу для пропонованого пакету допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро. Однак, його переглядатимуть щорічно з необхідністю одностайності країн-членів.

Відповідаючи на запитання журналіста, Сійярто також сказав, що не бачить необхідності скликати позачергову сесію угорського парламенту для голосування щодо заявки Швеції на вступ до НАТО.

Нагадаємо

Після переговорів із головою МЗС Угорщини Петером Сійярто керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що був зроблений дуже потужний крок до організації зустрічі Президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Лідер угорської ультраправої партії "Mi Hazánk" заявив, що вони "претендуватимуть" на Закарпатську область України, якщо Україна програє війну з росією. Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що угорські ультраправі політики, які заявили що претендують на Закарпаття, "обламають зуби".