Встреча Зеленского и Орбана состоится, если Украина выполнит условия Венгрии - Сийярто
Киев • УНН
Зеленский и Орбан встретятся, если Украина выполнит условия Венгрии, заявил министр иностранных дел Венгрии Сийярто.
До встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Президентом Владимиром Зеленским еще предстоит пройти долгий путь, она состоится, если Украина выполнит условия Венгрии, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто на брифинге во вторник. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Детали
Сийярто, выступая на следующий день после встречи с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сказал, что если Украина выполнит условия Венгрии, то это создаст "чистый лист" в двусторонних отношениях и позволит провести встречу Зеленского и Орбана.
Сийярто также подтвердил изменение позиции венгерского правительства и заявил, что Будапешт открыт к использованию бюджета Европейского союза для предлагаемого пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Однако, его будут пересматривать ежегодно с необходимостью единодушия стран-членов.
Отвечая на вопрос журналиста, Сийярто также сказал, что не видит необходимости созывать внеочередную сессию венгерского парламента для голосования по заявке Швеции на вступление в НАТО.
Напомним
После переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что был сделан очень мощный шаг к организации встречи Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Лидер венгерской ультраправой партии "Mi Hazánk" заявил, что они "будут претендовать" на Закарпатскую область Украины, если Украина проиграет войну с Россией. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что венгерские ультраправые политики, которые заявили, что претендуют на Закарпатье, "обломают зубы".
Встреча Зеленского и Орбана состоится, если Украина выполнит условия Венгрии - Сийярто
Зеленский и Орбан встретятся, если Украина выполнит условия Венгрии, заявил министр иностранных дел Венгрии Сийярто.
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