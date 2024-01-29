Зробили дуже потужний крок до організації зустрічі Зеленського та Орбана - Єрмак
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні був зроблений дуже потужний крок до організації зустрічі Володимира Зеленського та Віктора Орбана.
Сьогодні був зроблений дуже потужний крок до організації зустрічі Президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час спільної пресконференції міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та головою МЗС Угорщини Петером Сійярто, передає кореспондент УНН.
Сьогодні ми, обидві сторони абсолютно чітко сказали про те, що є зацікавленість у проведенні зустрічі на рівні прем’єр-міністра Угорщини та Президента України. Я вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі. Безумовно ми всі розуміємо і зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною й вона дійсно відкрила нову сторінку у наших відносинах
Також Єрмак зазначив, що про конкретну дату проведення зустрічі сьогодні не говорили.
Доповнення
Сьогодні в Ужгороді провели переговори міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомляла, що Україна працює над підготовкою візиту Орбана.