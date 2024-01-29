Зробили дуже потужний крок до організації зустрічі Зеленського та Орбана - Єрмак

Сьогодні був зроблений дуже потужний крок до організації зустрічі Президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час спільної пресконференції міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та головою МЗС Угорщини Петером Сійярто, передає кореспондент УНН.

Сьогодні ми, обидві сторони абсолютно чітко сказали про те, що є зацікавленість у проведенні зустрічі на рівні прем’єр-міністра Угорщини та Президента України. Я вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі. Безумовно ми всі розуміємо і зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною й вона дійсно відкрила нову сторінку у наших відносинах