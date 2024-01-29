Кулеба, Єрмак та Сійярто розпочали переговори в Ужгороді: намагаються нормалізувати українсько-угорські відносини

В Ужгороді розпочалися переговори міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака і міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МЗС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розпочали переговори в Ужгороді з метою нормалізації українсько-угорських відносин - йдеться у повідомлені МЗС.

Раніше УНН повідомляв, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідає Закарпатську область України, де, як очікується, зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та керівником ОП Андрієм Єрмаком. Метою візиту є покращення співпраці між Угорщиною та Україною.