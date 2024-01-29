Кулеба, Ермак и Сийярто начали переговоры в Ужгороде: пытаются нормализовать украинско-венгерские отношения
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Глава Офиса Президента Андрей Ермак и Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начали в Ужгороде переговоры, направленные на нормализацию украинско-венгерских отношений.
В Венгрии начались переговоры министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начали переговоры в Ужгороде с целью нормализации украинско-венгерских отношений
Ранее УНН сообщал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Закарпатскую область Украины, где, как ожидается, встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и руководителем ОП Андреем Ермаком. Целью визита является улучшение сотрудничества между Венгрией и Украиной.
Кулеба, Ермак и Сийярто начали переговоры в Ужгороде: пытаются нормализовать украинско-венгерские отношения
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Глава Офиса Президента Андрей Ермак и Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начали в Ужгороде переговоры, направленные на нормализацию украинско-венгерских отношений.
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