Кулеба, Ермак и Сийярто начали переговоры в Ужгороде: пытаются нормализовать украинско-венгерские отношения

В Венгрии начались переговоры министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начали переговоры в Ужгороде с целью нормализации украинско-венгерских отношений - говорится в сообщении МИД.

Ранее УНН сообщал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Закарпатскую область Украины, где, как ожидается, встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и руководителем ОП Андреем Ермаком. Целью визита является улучшение сотрудничества между Венгрией и Украиной.