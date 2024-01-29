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Сійярто відправився на Закарпаття: хоче "покращення співпраці" між Україною та Угорщиною

Сійярто відправився на Закарпаття: хоче "покращення співпраці" між Україною та Угорщиною

Київ • УНН

 • 106518 перегляди

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідає Закарпатську область України, де, як очікується, зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та керівником ОП Андрієм Єрмаком. Метою візиту є покращення співпраці між Угорщиною та Україною.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив про відправку на Закарпаття, де запланована його зустріч з головою МЗС України Дмитром Кулебою на керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, пише УНН.

Деталі

"Виїзд на Закарпаття. Ми хочемо покращити співпрацю між Україною та Угорщиною і зробимо все, щоб угорська громада Закарпаття повернула свої колишні права", - написав Сійярто у Facebook.

Місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив у Telegram, що Петер Сійярто прибув на Закарпаття для зустрічі з Кулебою.

Кулеба та Єрмак зустрінуться з Сійярто в Ужгороді в кінці січня - МЗС11.01.24, 15:07 • 22473 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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