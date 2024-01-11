Кулеба та Єрмак зустрінуться з Сійярто в Ужгороді в кінці січня - МЗС
Київ • УНН
Кулеба та Єрмак зустрінуться з угорським прем'єром Сійярто в Ужгороді, щоб спланувати зустріч Зеленського з Орбаном.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 29 січня в Ужгороді планує зустрітися із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто. До переговорів доєднається глава ОП Андрій Єрмак. Вони обговорять організацію зустрічі Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомив журналісту УНН речник МЗС Олег Ніколенко.
Деталі
"На 29 січня в Ужгороді запланована зустріч із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та глави Офісу Президента України Андрія Єрмака", - повідомив Ніколенко.
За його словами, переговори стануть продовженням нещодавніх політичних контактів двох країн.
"Ключовими темами стануть організація зустрічі Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин", - розповів Ніколенко.
Доповнення
Раніше Кулеба повідомляв, що Україна працює над організацією можливості проведення зустрічі Президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.