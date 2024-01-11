Кулеба и Ермак встретятся с Сийярто в Ужгороде в конце января - МИД
Киев • УНН
Кулеба и Ермак встретятся с венгерским премьером Сийярто в Ужгороде, чтобы спланировать встречу Зеленского с Орбаном.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 29 января в Ужгороде планирует встретиться с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. К переговорам присоединится глава ОП Андрей Ермак. Они обсудят организацию встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщил журналисту УНН спикер МИД Олег Николенко.
Детали
"На 29 января в Ужгороде запланирована встреча с главой МИД Венгрии Петером Сийярто министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака", - сообщил Николенко.
По его словам, переговоры станут продолжением недавних политических контактов двух стран.
"Ключевыми темами станут организация встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для продвижения важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений", - рассказал Николенко.
Дополнение
Ранее Кулеба сообщал, что Украина работает над организацией возможности проведения встречи Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Кулеба и Ермак встретятся с Сийярто в Ужгороде в конце января - МИД
Кулеба и Ермак встретятся с венгерским премьером Сийярто в Ужгороде, чтобы спланировать встречу Зеленского с Орбаном.
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