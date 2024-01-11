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Кулеба и Ермак встретятся с Сийярто в Ужгороде в конце января - МИД

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 13:07  •  4342 просмотра

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Кулеба и Ермак встретятся с венгерским премьером Сийярто в Ужгороде, чтобы спланировать встречу Зеленского с Орбаном.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 29 января в Ужгороде планирует встретиться с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. К переговорам присоединится глава ОП Андрей Ермак. Они обсудят организацию встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщил журналисту УНН спикер МИД Олег Николенко.

Детали

"На 29 января в Ужгороде запланирована встреча с главой МИД Венгрии Петером Сийярто министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака", - сообщил Николенко.

По его словам, переговоры станут продолжением недавних политических контактов двух стран.

"Ключевыми темами станут организация встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для продвижения важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений", - рассказал Николенко.

Дополнение

Ранее Кулеба сообщал, что Украина работает над организацией возможности проведения встречи Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Кулеба та Єрмак зустрінуться з Сійярто в Ужгороді в кінці січня - МЗС
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