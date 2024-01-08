Україна працює над можливістю проведення зустрічі Зеленського та Орбана – Кулеба

Україна працює над організацією можливості проведення зустрічі Президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю El Pais, передає УНН.

"Ми над цим працюємо, ми запропонували зустріч Орбана та Зеленського для розгляду порядку денного та вирішення всіх питань, тому що, якщо говорити чисто про угорські національні інтереси, я думаю, більш ніж очевидно, що наявність стратегії мирного врегулювання, демократична Україна та європейська співпраця йдуть на користь Угорщини. Ви можете розмовляти з путіним, вести з ним справи, але я не думаю, що Угорщина хоче мати росію своїм сусідом", - сказав Кулеба.

Кулеба зазначив, що Орбан та путін займаються бізнесом, тому що такою є політика прем'єр-міністра Орбана.

"З огляду на те, що Угорщина — єдина країна в Союзі, яка підтримує діалог із росією на рівні лідерів та міністрів закордонних справ, я вважаю, що аналізувати, наскільки це узгоджується з політикою Союзу, — це питання ЄС, а не наше питання", - зазначив Кулеба.

Доповнення

Раніше ЗМІ повідомляли, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняв запрошення Президента України Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч