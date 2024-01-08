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Украина работает над возможностью проведения встречи Зеленского и Орбана - Кулеба

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 18:27  •  5276 просмотра

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По словам министра иностранных дел Кулебы, Украина стремится к встрече между Зеленским и премьер-министром Венгрии Орбаном для обсуждения проблем и сотрудничества.

Украина работает над организацией возможности проведения встречи Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью El Pais, передает УНН.

"Мы над этим работаем, мы предложили встречу Орбана и Зеленского для рассмотрения повестки дня и решения всех вопросов, потому что, если говорить чисто о венгерских национальных интересах, я думаю, более чем очевидно, что наличие стратегии мирного урегулирования, демократическая Украина и европейское сотрудничество идут на пользу Венгрии. Вы можете разговаривать с путиным, вести с ним дела, но я не думаю, что Венгрия хочет иметь россию своим соседом", - сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что Орбан и путин занимаются бизнесом, потому что такова политика премьер-министра Орбана.

"Учитывая то, что Венгрия - единственная страна в Союзе, которая поддерживает диалог с россией на уровне лидеров и министров иностранных дел, я считаю, что анализировать, насколько это согласуется с политикой Союза, - это вопрос ЕС, а не наш вопрос", - отметил Кулеба.

Дополнение

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принял приглашение Президента Украины Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Україна працює над можливістю проведення зустрічі Зеленського та Орбана – Кулеба
Ukraine is working on the possibility of holding a meeting between Zelenskyy and Orban - Kuleba
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